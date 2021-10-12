預約第11期接種疫苗 台中市民可選快打站就近注射

台中市政府已完成65歲以上市民接種疫苗，市長盧秀燕今在市政會議指出，在COVID-19公費疫苗平台預約第11期的28萬市民，預約AZ與BNT，除可選擇醫療院所，另台中市快打站不打烊，再延5天，協助消化這波遽增的疫苗量。據民調顯示，台中市防疫措施，疫苗快打站的滿意度高。

盧秀燕指出，台中市從中央配撥疫苗開始，就在各地設置60幾處快打站，讓65歲以上市民可就近接種，目前完成65歲以上民眾已完成接種。

中央預約平台系統只能在選擇醫療院所施打，盧秀燕表示，醫療院所一周只能消化17萬劑，但預約第11期後，中央將撥給28萬劑疫苗，市府因此決定讓快打站繼續協助服務，讓市民就近、儘快打疫苗。

衛生局說，依據中央規劃，第11期預約時程分流，BNT第一劑預約從10月11日上午10時至13日中午，AZ第二劑預約從10月12日上午10時至13日中午，施打期程10月15日至21日，請接獲簡訊民眾至平台完成預約。