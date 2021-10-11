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振興加碼送青年住宅 魏明谷批不應把居住正義拿來抽獎

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天公佈振興加碼，最大獎項是百萬彰化伸港青年住宅一戶，共將送出三戶，還有現金紅包最高2萬元，預計將發出千萬元。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天公佈振興加碼，最大獎項是百萬彰化伸港青年住宅一戶，共將送出三戶，還有現金紅包最高2萬元，預計將發出千萬元。記者林宛諭／攝影

為搶五倍券商機，彰化縣長王惠美今天公佈加碼最大獎項是百萬彰化伸港青年住宅，將送出三戶，但立刻遭前彰化縣長魏明谷批評，青年住宅是青年的夢想，被拿來作為抽獎的「大驚喜」，令人痛心和納悶，不如直接祭出百萬現金頭獎或許加碼吸引力更強大也更有正當性。

魏明谷在臉書發文說，彰化縣民所期待的第一座青年住宅位在伸港鄉，雖然備受期待，但迄今也還沒發包，遑論之後還要登記、抽籤，青年朋友都不知道要等多久，才能等到這座青年住宅，估計最快恐怕也要等到2024年，才能看得到吧！而這塊青年都還只是看得到吃不到的大餅，現在卻被搶先拿來當抽獎大驚喜？

雖然縣政府自圓其說，如果抽到青年住宅的人不想要或不符合資格，可以改領等值現金，不過縣政府把居住正義拿來當加碼抽獎的大禮，博取自己的政治聲量，青年人真的可以接受嗎？

不過王惠美今天在記者會中也強調，希望透過舉辦抽獎活動，振興彰化經濟，期待在後疫情時代，恢復經濟榮景，希望大家能把錢花在彰化，好禮一把抓，一起拚經濟。

彰化縣第一座青年住宅位於伸港鄉，鄰近工業區，預計今年底將發包，佔地2.2約公頃，鄰近彰濱和全興工業區，為地上9樓、地下1樓的大樓社區，住戶規劃為176戶，規劃1、2、3房住宅，未來將開放青年勞工登記抽籤購買，預計在2024年完工交屋。

為搶五倍券商機，彰化縣長王惠美今天公佈加碼最大獎項是百萬彰化伸港青年住宅，將送出三戶，但立刻遭前彰化縣長魏明谷批評，青年住宅是青年的夢想，被拿來作為抽獎的「大驚喜」，令人痛心和納悶。圖／翻攝自魏明谷臉書
為搶五倍券商機，彰化縣長王惠美今天公佈加碼最大獎項是百萬彰化伸港青年住宅，將送出三戶，但立刻遭前彰化縣長魏明谷批評，青年住宅是青年的夢想，被拿來作為抽獎的「大驚喜」，令人痛心和納悶。圖／翻攝自魏明谷臉書

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