台中購物節首日登錄金額破億 10萬現金幸運兒出爐

台中購物節首日登錄金額破億，市長盧秀燕和東京奧運游泳選手王星皓今天抽出2名10萬元現金台中市民專屬企業加碼抽得主，現金得主梁小姐接獲電話直呼「非常開心」。

台中購物節雙十節開跑，一連2天在草悟道舉辦特色市集，盧秀燕與王星皓今天到場為活動宣傳，並抽出2名新台幣10萬元現金得主以及千名5000元現金得主、早鳥活動最終大獎。

盧秀燕表示，10日起在台中消費的民眾，都可以登錄發票參加抽獎，今天首抽昨天消費登錄的幸運得主，共送出520萬元現金，一共1002位得主，其中1000名是5000元現金獎，以及2名10萬元現金台中市民專屬企業加碼抽得主。

盧秀燕現場抽出第1名10萬現金台中市民專屬企業加碼抽得主，立刻致電幸運得主梁小姐，昨天在西屯區消費後登錄3000元的梁小姐驚呼，「非常驚喜、非常開心，抽到的現金要分享給家人」；另名幸運兒則是昨天在西屯區登錄1萬多元的廖先生。

盧秀燕指出，台中購物節今年舉辦第3屆，加上中央振興五倍券發揮效益，購物節APP再次衝上APP熱門排行榜第1名，活動首日創下破50萬下載數、登錄金額已破億元，破前兩屆紀錄，有信心這一屆總消費登錄金額破百億。