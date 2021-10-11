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森林系男孩「樹攀」創業 教大家與樹「親密接觸」

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
謝旻勳從大二開始接觸攀樹活動，自此愛上攀樹並希望以此為正職。記者卜敏正／翻攝
謝旻勳從大二開始接觸攀樹活動，自此愛上攀樹並希望以此為正職。記者卜敏正／翻攝

中興大學森林系畢業的謝旻勳，大二時接觸樹攀，體驗攀樹登高、觀察樹冠層生態樂趣，從此深入學習攀樹、取得樹攀乙級證書，年初他找喜歡攀樹的同學蔡期昇創業，成立「佇嘉木」工作室，期許能攀高看到新視野，未來能以樹攀養活自己。

嘉義市環境保護局日前辦理「攀樹設計工作坊」，邀請「佇嘉木」團隊蔡期昇與謝旻勳，帶領學員到嘉義市史蹟資料館旁體驗攀樹樂趣，並學習樹木修剪與維護，共有18名社區志工與青年社區規劃師參與，透過攀樹、修樹到製作DIY小物，學習愛樹、護樹知識。

謝旻勳表示，讀書時就非常喜歡攀樹，一直希望能夠將興趣結合工作，但多數人不認識也不懂攀樹，要靠這個興趣養活自己並不簡單，因此畢業後先從事木構工程設計，之後又改行軌道設計，透過正職薪水來協助自己走攀樹創業這條路。

「創業就遇疫情、全面停擺！」謝旻勳苦笑表示，年初下定決心找蔡期昇創業，當時就猶豫要不要辭掉工作、全力衝刺，沒想到隨即遇到國內疫情二級警戒，所有互外活動都停止，還好依靠原有工作收入，才讓這個「佇嘉木」的工作能夠繼續「舞」下去。

他說，攀樹是與樹木最親密接觸，上樹前要學習布雷克繩結綁法與用法，學安全攀爬樹上，樹木修剪、健康檢測，也是友善樹木的做法，臺灣目前攀樹教練有甲乙丙三等級，他已取得乙級認證，但正規攀樹師需考取ISA美國國際樹木學會國際證照，也要具有豐沛樹木知識。

謝旻勳說，攀樹師收入除上課教學還有樹冠修剪，是一門非常專業的學科，他期許自己能取得國際證照，以攀樹師為正職，也讓更多人認識、認同攀樹這分工作。

謝旻勳(左起)、蔡期昇指導學員攀樹繩結綁法。記者卜敏正／翻攝
謝旻勳(左起)、蔡期昇指導學員攀樹繩結綁法。記者卜敏正／翻攝
嘉義市環境保護局日前辦理「攀樹設計工作坊」，邀請蔡期昇與謝旻勳帶領學員認識樹攀。記者卜敏正／翻攝
嘉義市環境保護局日前辦理「攀樹設計工作坊」，邀請蔡期昇與謝旻勳帶領學員認識樹攀。記者卜敏正／翻攝
嘉義市環境保護局日前辦理「攀樹設計工作坊」，邀請蔡期昇與謝旻勳帶領學員認識樹攀。記者卜敏正／翻攝
嘉義市環境保護局日前辦理「攀樹設計工作坊」，邀請蔡期昇與謝旻勳帶領學員認識樹攀。記者卜敏正／翻攝
謝旻勳(左起)、蔡期昇指導學員攀樹繩結綁法。記者卜敏正／翻攝
謝旻勳(左起)、蔡期昇指導學員攀樹繩結綁法。記者卜敏正／翻攝
謝旻勳(左起)、蔡期昇指導學員攀樹繩結綁法。記者卜敏正／翻攝
謝旻勳(左起)、蔡期昇指導學員攀樹繩結綁法。記者卜敏正／翻攝

創業 中興大學 嘉義 疫情

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