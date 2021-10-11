影／馬文君宣布參選南投縣長 超大LED廣告車助陣

國民黨16日起3天將辦理南投縣長初選電話民調，立委馬文君今在其故鄉埔里鎮宣布爭取代表國民黨參選，以「共感信任‧幸福南投」為口號，更動用縣內罕見的17噸LED廣告車要巡迴13鄉鎮市，用不一樣的宣傳模式來行銷自己。

馬文君、許淑華去年即表態爭取南投縣長提名，但南投市長宋懷琳搶在馬、許2人，今年8月率先公開宣布爭取參選；繼宋之後，馬今天則選在埔里鎮恒吉宮媽祖廟廣場舉行參選記者會，當地不少議員、鎮民代表、里長及鄉親等都到場支持。

馬文君指出，選在埔里信仰中心宣布爭取黨內提名，也象徵從故鄉出發，而她擔任1屆縣議員、2屆埔里鎮長及4屆立法委員，全心全力為地方服務、爭取建設，如今爭取參選縣長，她也將動用2輛縣內罕見的17噸大型LED廣告車巡迴全縣。

她表示，她想打破傳統選戰，用不一樣的廣告宣傳模式來行銷自己，因此將2輛重達17噸的大型貨櫃車改造成LED廣告車，用來巡迴全縣13鄉鎮市為自己的電話民調催票，同時展現未來她同樣也會創新思維帶動南投發展，行銷南投縣。

外界對南投縣印象大多是「高山」、「偏鄉」，其實南投坐擁好的山水物產，只要透過對的行銷包裝及網路平台，打破山區縣轄的交通劣勢，推廣到國內各地，甚至國際，她主張建構產業網路平台，讓南投更具競爭力，破除「偏鄉」刻板印象。