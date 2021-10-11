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芳苑紅樹林海空步道有罩門 昨天人潮暴量今銳減　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
海空步道入口沒指示，遊客很容易右轉到漁民出海路，直接到潮間帶遊玩，若沒注意潮汐容易發生危險。記者簡慧珍／攝影
海空步道入口沒指示，遊客很容易右轉到漁民出海路，直接到潮間帶遊玩，若沒注意潮汐容易發生危險。記者簡慧珍／攝影

暴紅的彰化縣芳苑紅樹林海空步道有罩門，雙十國慶連假開始的兩天遊客多到不行，今天銳減五成以上；陳姓遊客表示，海空步道風很大，有時陣風大到人站不穩，沒了遊興。

中秋連假彰化縣芳苑紅樹林海空步道的遊客約4000人次，昨天逾6000人次，今天暴跌超過五成，散客三五成群，團客零零落落，跟前天、昨天遊人絡繹不絕呈帶狀人龍的情景相差極大。

「風那麼大，比較難玩，微風的時候比較好玩。」台南市李姓導覽說，已多次帶團到海空步道旅遊，步道入口沒清楚方向標示，步道應該加寬以免去賞鳥平台和回來的遊客擠在一起，因遊客有老有少，北側步道應全面加裝欄杆比較安全。

今天到海空步道的遊客走上堤防道路，往南邊看，有不少人走漁民出海路到潮間帶，遊客跟著走向漁民出海路，有些遊客面對紅樹林猶豫一會兒才往北邊走；一名楊姓遊客說，第一次到海空步道，不知該往哪一邊走，想到海空步道名稱是「紅樹林海空步道」，新聞報導寫可以走進紅樹林，她決定往紅樹林的方向走去。

林姓員林市民說，氣象預報圓規颱風接近，員林市沒什麼風，沒想到海空步道風那麼大，有時吹得人幾乎站不穩，風太大不適合海邊旅遊，以後他會選風和日麗的時候來玩。

芳苑警分局芳苑派出所表示，颱風生成接近台灣，沿海風大，警方上午加強通往海空步道的周邊道路交管，也勸民眾在風勢強大時不要接近海邊以免發生危險。

今天到海空步道的部分遊客包覆臉部，避免強風颳得不舒服。記者簡慧珍／攝影
今天到海空步道的部分遊客包覆臉部，避免強風颳得不舒服。記者簡慧珍／攝影

紅樹林 圓規颱風

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