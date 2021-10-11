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台中購物節APP登錄破億獎不停 盧秀燕下午首抽現金
台中購物節昨雙十起跑，首日APP下載突破50萬，登錄金額破億，市長盧秀燕今天下午4點在草悟道特色市集，現抽千名5000元現金得主、2名10萬元現金市民專屬得主，還有早鳥活動最終大獎。
市府經濟發展局表示，「台中購物節」APP開跑第一天即登上APP Store旅遊類排行第一及Google Play應用程式平台熱門免費項目的活動類第一名。後續天天抽1000組5000元、周周抽10組10萬元、月月抽1組百萬元現金獎，以及市民專屬加碼每周2組10萬元，每月1組百萬元，最後壓軸抽還有1戶新好宅 。
經發局指出，台中購物節九大活動，每場將邀請一位台中之光運動員，為購物節抽。今天由游泳選手王星皓打頭陣，另柔道選手楊勇緯、田徑選手陳傑、自由車選手馮俊凱、輕艇選手張筑涵、舉重選手謝昀庭，及帕運選手林亞璇、林姿妤、李凱琳等逐一亮相。
22歲的王星皓，爺爺、爸爸、媽媽都是游泳教練，姑姑王琪是1988年漢城奧運選手，王家在台中體育界享譽多年，也培育不少游泳選手。
草悟道舉辦兩天特色市集展售活動，邀各產業優質店家擺攤，熱鬧滾滾。只要出示完成台中購物節登錄，可獲摸彩券1張，今天活動結束後，抽出1台70吋液晶電視、2台氣炸鍋及5台電烤箱幸運得主，歡迎參與登錄發票抽獎的活動。
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