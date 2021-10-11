聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投縣流感疫苗不緩打 2萬餘縣民接種意願高
不同於其他縣市民眾優先選擇施打新冠疫苗，南投全縣人口覆蓋施打率未過半下，符合流感疫苗接種資格的縣民，10天下來已有2萬餘人已完成施打疫苗，增加自身防疫力，是全部流感疫苗配賦量的39%。
南投縣政府衛生局說，每年10月至隔年3月是流感好發高峰期，因此今年縣府共採購13萬7000劑四價流感疫苗，提供縣民接種，疫苗接種涵蓋率預計可達全縣人口的28.1%。
衛生局表示，今年第一批公費流感疫苗已到貨6萬餘劑，是全部採購量的49%，目前已分由縣內105個合約醫療院所分別領走，並未出現儲存空間不夠的問題；加上1民眾接種的意願不低，目前並未出現緩打潮，各大型醫療院所每天都有800至900人接種流感疫苗。
中央宣布今年度公費流感疫苗，10月1日起開始分2階段接種，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，自11月15日開始施打外，其餘11類對象均於第1階段接種。
南投衛生局表示，根據國外研究顯示，65歲上長者、12歲以下學童及嬰幼兒均為流感侵襲高危險群，接種流感疫苗，不但可降低24%新冠病毒感染，更可降低58%中風率、45%敗血症發生率、20%進加護病房機率和58%急診就醫機率。
依據專家建議，民眾若先前有接種COVID-19疫苗，申請接種流感疫苗前，接種間隔應至少超過7天，因此特別呼籲民眾務必於預約或接種前，要主動告知醫護人員疫苗接種史，避免發生疫苗接種不良。
公費流感疫苗2階段開打後，同步啟動防呆除錯機制，請105家合約醫療院所接種前，務必依「三讀五對原則」過健保卡，透過API系統查詢預防接種系統核對接種記錄，以提升正確的接種達到除錯效能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言