南投縣流感疫苗不緩打 2萬餘縣民接種意願高

不同於其他縣市民眾優先選擇施打新冠疫苗，南投全縣人口覆蓋施打率未過半下，符合流感疫苗接種資格的縣民，10天下來已有2萬餘人已完成施打疫苗，增加自身防疫力，是全部流感疫苗配賦量的39%。

南投縣政府衛生局說，每年10月至隔年3月是流感好發高峰期，因此今年縣府共採購13萬7000劑四價流感疫苗，提供縣民接種，疫苗接種涵蓋率預計可達全縣人口的28.1%。

衛生局表示，今年第一批公費流感疫苗已到貨6萬餘劑，是全部採購量的49%，目前已分由縣內105個合約醫療院所分別領走，並未出現儲存空間不夠的問題；加上1民眾接種的意願不低，目前並未出現緩打潮，各大型醫療院所每天都有800至900人接種流感疫苗。

中央宣布今年度公費流感疫苗，10月1日起開始分2階段接種，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，自11月15日開始施打外，其餘11類對象均於第1階段接種。

南投衛生局表示，根據國外研究顯示，65歲上長者、12歲以下學童及嬰幼兒均為流感侵襲高危險群，接種流感疫苗，不但可降低24%新冠病毒感染，更可降低58%中風率、45%敗血症發生率、20%進加護病房機率和58%急診就醫機率。

依據專家建議，民眾若先前有接種COVID-19疫苗，申請接種流感疫苗前，接種間隔應至少超過7天，因此特別呼籲民眾務必於預約或接種前，要主動告知醫護人員疫苗接種史，避免發生疫苗接種不良。