南投縣斥資近千萬元 改善名間鄉道路及排水問題

南投縣名間鄉新街、三崙、新光等村落有排水護岸老舊破損、道路路寛不足、路基流失及未施設排水設施或擋土牆等狀況，嚴重影響住家及用路人安全，經縣府勘查確認，將斥資約989萬元進行修復改善，以確保當地民眾居住及交通品質。

縣府指出，三崙村茶香步道部分路段土石流失、路基裸露，健行運動有安全疑慮，暫以護欄及封條警示，將花費90萬元盡速改善；139乙線支線路側未施設排水設施，遇雨易積水，甚至流入民家，將以126萬元新建加蓋排水溝，增加排水量。

而新街村排水支線護岸早年採漿砌卵石施作，老舊裂化破損，影響周邊住家安全，經評估將籌措325萬元，新建3米高、42.5米、2米深的左右岸基礎及截水牆，同時在近房屋側打設長6公尺、間距1公尺的鋼軌樁作為保護措施。

水鏡農莊旁的產業道路為農民農作運輸要道，但既有水泥混凝土路面路寬不足，且未施作道路下邊坡護岸，無法會車，有跌入路側農田的危險性，縣府評估將拓寬並施設護岸，但施作前須徵詢周邊土地所有權人，待其均同意後施工。

另，新光村大廈巷未施設擋土牆，巷道護坡僅以石頭堆疊，土石遇雨恐滑落，預計施設50米長、2米高的上邊坡擋土牆及7米長、1米高的邊坡，並鋪設20米長、3米寬的水泥混凝土路面，另施設5個護欄，以確保鄰近交通安全。