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中市垃圾場設太陽光電 環局：約種88萬棵樹減碳量
台中市環境保護局推動「綠光計畫2.0」，規劃在神岡掩埋場設置高架倉儲式太陽光電發電設施，預計2023年12月底完工，每年平均發電量預估300萬度，以綠能取代燃煤，建立多元發電管道。
環保局長陳宏益表示，環保局持續評估各掩埋場升級設置太陽光電發電的效益，今年接續推動「綠光計畫2.0」以神岡掩埋場面積2.24公頃推估，預計建置太陽能光電模組8500片，裝置容量可達3千瓩(MW)以上，年平均發電量達300萬度，換算可供833個家庭每年用電量。
環保局指出，後續將設置高架倉儲式太陽光電發電設施，並在屋頂裝設太陽能光電板，不但能防止雨水滲入掩埋場，底下空間還可作多元化廢棄物處理使用，增加掩埋場用地效益。
環保局指出，當初「文山綠光計畫」利用南屯區文山一、二期掩埋場復育面積4.83公頃，採用310峰瓦(WP)高效率光電模組，建置太陽能光電模組數量近2萬片，2019年3月份全數完工併聯發電，累計至今年9月，發電量達2510萬度。
文山掩埋場產生的電力若以一般電廠每度電排放二氧化碳0.637公斤計算，相當於減少碳排放量1萬5988公噸。以一株20年生的樹木每年碳匯量可吸收18公斤二氧化碳，這相當於種88萬棵樹木或2座台中都會公園一年的碳匯量。
環保局說，將持續配合市府光電政策，朝2030年「無煤城市」目標邁進，透過綠能發電改善環境、維護空氣品質。
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