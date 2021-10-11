中市垃圾場設太陽光電 環局：約種88萬棵樹減碳量

搶五倍券商機，彰化縣也拚了!彰化縣長王惠美今天公布加碼好康，果真讓大家有「大驚喜」，最大獎項是百萬彰化伸港青年住宅一戶共三戶，還有市價5萬多元電動機車，現金紅包最高2萬元，預計將發出千萬元。她說，「如果反應熱烈，不排除再繼續加碼」。

2021-10-11 11:45