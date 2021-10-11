彰化縣振興加碼也拚了 送百萬青年住宅和千萬現金

搶五倍券商機，彰化縣也拚了!彰化縣長王惠美今天公布加碼好康，果真讓大家有「大驚喜」，最大獎項是百萬彰化伸港青年住宅一戶共三戶，還有市價5萬多元電動機車，現金紅包最高2萬元，預計將發出千萬元。她說，「如果反應熱烈，不排除再繼續加碼」。

彰化縣此次五倍券加碼活動，預計總價值至少三千萬元，王惠美今天會同在地產業及商圈業者一起公佈振興經濟、彰化加碼方案，不只希望彰化人把五倍券「花在彰化」，也盼更多外地遊客到彰化消費。

不讓鄰近的台中送豪宅、現金專美於前，王惠美說，除了最大獎伸港青年住宅共將抽獎三次共三戶外，貳獎是市價5萬多元的彰化在地產業「摩特動力」生產的電動機車，共100輛，以鼓勵在地產業，及減少空汙達到環境永續。青年住宅若資格不符者也可換現金。

「最實在現金獎共有1萬8000個現金紅包獎」，王惠美說，最高獎金現金2萬元，最低獎金500元，民眾只在在彰化消費滿200元以上，就可參加抽獎，可以選用五倍券、用現金、刷卡都可以，活動從10月15日起到明年6月30日，只要上網登錄發票即可參加抽獎，分別在明年1月、4月及7月抽獎。

王惠美說，振興不是只有政府的事，要中央喊聲，地方配合，產業界再一起配合，把餅做大，把過去一年多沒賺到賺回來，一掃陰霾。她也說昨天光到海空步道少有3萬人「嚇死人」，彰化還有古蹟、海牛、扇型車庫、台灣玻璃館等15家觀光工廠、24家休閒農場，希望大家到彰化旅遊消費，彰化絕對很有料。

彰化縣旅遊產業協會理事長吳睿麒說，協會整合彰化縣觀光工廠、休閒農場、在地商圈、餐飲業者、交通業者及伴手禮業者等，也加碼推出「商品買一送一」、「鹿港廟口商圈吃透透」與「遨遊彰化景點自由配」優惠活動。