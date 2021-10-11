彰化縣振興加碼也拚了 送百萬青年住宅和千萬現金
搶五倍券商機，彰化縣也拚了!彰化縣長王惠美今天公布加碼好康，果真讓大家有「大驚喜」，最大獎項是百萬彰化伸港青年住宅一戶共三戶，還有市價5萬多元電動機車，現金紅包最高2萬元，預計將發出千萬元。她說，「如果反應熱烈，不排除再繼續加碼」。
彰化縣此次五倍券加碼活動，預計總價值至少三千萬元，王惠美今天會同在地產業及商圈業者一起公佈振興經濟、彰化加碼方案，不只希望彰化人把五倍券「花在彰化」，也盼更多外地遊客到彰化消費。
不讓鄰近的台中送豪宅、現金專美於前，王惠美說，除了最大獎伸港青年住宅共將抽獎三次共三戶外，貳獎是市價5萬多元的彰化在地產業「摩特動力」生產的電動機車，共100輛，以鼓勵在地產業，及減少空汙達到環境永續。青年住宅若資格不符者也可換現金。
「最實在現金獎共有1萬8000個現金紅包獎」，王惠美說，最高獎金現金2萬元，最低獎金500元，民眾只在在彰化消費滿200元以上，就可參加抽獎，可以選用五倍券、用現金、刷卡都可以，活動從10月15日起到明年6月30日，只要上網登錄發票即可參加抽獎，分別在明年1月、4月及7月抽獎。
王惠美說，振興不是只有政府的事，要中央喊聲，地方配合，產業界再一起配合，把餅做大，把過去一年多沒賺到賺回來，一掃陰霾。她也說昨天光到海空步道少有3萬人「嚇死人」，彰化還有古蹟、海牛、扇型車庫、台灣玻璃館等15家觀光工廠、24家休閒農場，希望大家到彰化旅遊消費，彰化絕對很有料。
彰化縣旅遊產業協會理事長吳睿麒說，協會整合彰化縣觀光工廠、休閒農場、在地商圈、餐飲業者、交通業者及伴手禮業者等，也加碼推出「商品買一送一」、「鹿港廟口商圈吃透透」與「遨遊彰化景點自由配」優惠活動。
參與「商品買一送一」的商家包括台灣玻璃舘、卷木森活館、愛玩色創意館、冰粽發明館、台灣手套博物館、樂活襪之鄉博物館、興麥蛋捲、魔菇部落休閒農場、卡里善之樹、百果山探索樂園、成美文化園區、路思大新創園區、富雨洋傘、神農樂活館、黑狗兄專業運動襪、8518購吸盤工廠等商家，更有國際大廠白蘭氏健康博物館與知名品牌台灣穀堡稻米博物館和廣源良一同響應優惠活動，而且店家持續增加中；「鹿港廟口商圈吃透透」則集結商圈32家商家，推出限量168份消費卷，2500元紙張五倍卷可兌換3000元商圈消費卷，整整回饋20%給來鹿港品嘗美食小吃的遊客。
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