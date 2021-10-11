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出外打拚有成 國慶連假企業家回饋溪州舊眉435萬元

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪州鄉舊眉村子弟葉碩堂（左三）在鄉長江淑芬見證下，捐贈交通車給聖安宮。圖／鄉公所提供
溪州鄉舊眉村子弟葉碩堂（左三）在鄉長江淑芬見證下，捐贈交通車給聖安宮。圖／鄉公所提供

彰化縣溪州鄉舊眉村子弟葉碩堂到台南市創業有成，雙十國慶連假回饋家鄉，以每10年一個級距，發給70歲到百歲以下長者每人2000元到6000元，百歲人瑞1萬2000元，另有邊緣戶和家鄉子弟獎助學金，還允諾捐贈灑水車給消防單位，鄉公所相當感激，今天表示溪州子弟飲水思源，將公開表揚善行。

鄉長江淑芬今天表示，年逾七旬的葉碩堂到台南市經營鐵材加工，事業亨通，不忘從小到大在溪州鄉的美好成長過程，10年前自忖有能力回報家鄉，他慷慨解囊，從未間斷，今年雙十國慶連假葉碩堂返鄉探望家中長輩和親戚，同時發放敬老、關懷禮金和獎助學金給舊眉村父老及國中小學生，捐贈車輛給當地信仰中心聖安宮，合計捐出435萬元。

葉碩堂擔任舊眉村聖安宮主任委員，表示聖安宮是舊眉村的信仰中心，村民祭拜關聖帝君，他很感謝受到庇佑可以事業做得順利獲利，因此回饋舊眉作為報答關帝爺，祈求祂護佑舊眉村和溪州鄉平安，他的事業能平順。

葉碩堂不但發給現金當禮金和獎助學金，也捐給聖安宮價值190 萬元九人座廂型車，另與縣政府洽談捐贈一輛灑水車給消防單位，希望優先考慮用在溪州鄉，此外，也計畫設立獎助學金長期鼓勵溪州子弟奮發向學。

溪州鄉長江淑芬表示，溪州鄉人口不多，卻有很多有心回饋家鄉的事業家，鄉公所將表揚葉碩堂等善心溪州子弟，期盼社會大眾見賢思齊，飲水思源回饋鄉里形成善的循環。

溪州鄉不是大鄉，社會福利卻相對豐厚，鄉公所在鄉民代表會支持之下，本月5日起一連3天發給鄉民每人1000元振興經濟關懷禮金，水尾村在重陽節前，60歲以上長者一律領6000元，百歲以上人瑞領1萬2000元，舊眉村70歲以上年長村民和邊緣戶、國中小學生在國慶連假期間領到禮金，頗令人羨慕。

國慶 連假 重陽節

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