快訊

國慶日破紀錄！清境農場湧入8千人 連步道都擠爆

國慶焰火倒數1.5小時 高雄壽山情人觀景台人潮多禁止進入

國慶日破紀錄！清境農場湧入8千人 連步道都擠爆

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
清境農場今天綿羊秀、馬術秀等表演不僅座無虛席，就連步道也被遊客擠爆，塞得滿滿滿。圖／清境農場提供
清境農場今天綿羊秀、馬術秀等表演不僅座無虛席，就連步道也被遊客擠爆，塞得滿滿滿。圖／清境農場提供

雙十連假第二天，南投縣今天氣較昨天好，合歡山入夜觀星、晨迎曙光、避暑看山景等人潮車流接連不斷，清境、溪頭、鹿谷大崙山等風景區遊客也較昨天多，清境農場今更湧入逾8300人，創下今年最高紀錄，步道被遊客擠爆，畫面驚人。

國慶日凌晨，到合歡山觀星的人不少，進出停車場的車輛頻繁，凌晨4時許，更湧現迎接國慶日曙光的車流，清晨5時步道，武嶺、昆陽等停車場就被擠爆，武嶺亭被擠滿等看日出的民眾，直到下午，上山避暑的人潮仍不斷，車速慢尚順暢。

最受大小朋友喜愛，可以近距離接觸綿羊、牛隻和馬匹，還可觀看「綿羊秀」、「馬術秀」的清境農場，這次連假也是民眾旅遊熱點，場方統計，昨入園數5800人次，今天更湧入8369人次，創下今年單日最高紀錄，讓場方驚呼「今年首見」。

而今天清境農場內觀山牧場「馬術秀」、青青草原「綿羊秀」等表演座位不僅坐滿人，就連步道也被遊客塞滿，形成一整條人龍，畫面相當驚人；清境農場人員表示，今天的入園數是元旦以來至今的單日最多紀錄，足見遊客已能放心出遊。

此外，鹿谷溪頭、大崙山等地遊客量也較昨天更多，前者今湧入逾7000人，園區內約1500個停車格，在上午10時30分許就全部被停滿後，現場實施交管分流；後者則因當地銀杏轉黃，今天也見車流湧入，警方將加派警力維護沿線交通。

雙十連假第二天，在清境農場外排隊等入場的遊客眾多。圖／清境農場提供
雙十連假第二天，在清境農場外排隊等入場的遊客眾多。圖／清境農場提供

清境 合歡山

延伸閱讀

快了！電動機車將能騎上合歡山 這2處擬設換電站

相關新聞

國慶日破紀錄！清境農場湧入8千人 連步道都擠爆

雙十連假第二天，南投縣今天氣較昨天好，合歡山入夜觀星、晨迎曙光、避暑看山景等人潮車流接連不斷，清境、溪頭、鹿谷大崙山等風...

影／武陵農場今推「採杭菊」微旅行 可帶一袋回家

武陵農場今天起推出「採杭菊、逛農場」微旅行體驗活動，季節限定版，體驗高山採花，還可帶一袋回家，熱水泡茶喝，享受高山杭菊的...

台中市中區自由路商圈 FREE LOVE公益消費好禮自由抽

中區自由路商圈「FREE LOVE公益消費好禮自由抽」活動，今(10)日假原永琦百貨前廣場宣布活動起跑，現場發放現金抵用...

快了！電動機車將能騎上合歡山 這2處擬設換電站

環保意識抬頭，電動機車使用者增加，南投縣埔里鎮為打造低碳綠色城鎮，3年前引進設置Gogoro換電站，至今雖有5座，但仍不...

台中義交被打傷 盧秀燕慰問並譴責暴力

台中市余姓義交昨天在交通管制執勤時，被不服交管的一名男子打傷，台中市長盧秀燕今天慰問受傷義交，她說，警方已鎖定嫌犯，依法...

訪視后里動物之家 盧秀燕抱起小黃狗為牠取名「國慶」

台中市動物之家后里園區今天起到11月11日止，由挺挺動物應援團策畫展開「我在后里遇見愛」攝影展，邀請后里在地團隊及里長擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。