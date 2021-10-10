國慶日破紀錄！清境農場湧入8千人 連步道都擠爆

雙十連假第二天，南投縣今天氣較昨天好，合歡山入夜觀星、晨迎曙光、避暑看山景等人潮車流接連不斷，清境、溪頭、鹿谷大崙山等風景區遊客也較昨天多，清境農場今更湧入逾8300人，創下今年最高紀錄，步道被遊客擠爆，畫面驚人。

國慶日凌晨，到合歡山觀星的人不少，進出停車場的車輛頻繁，凌晨4時許，更湧現迎接國慶日曙光的車流，清晨5時步道，武嶺、昆陽等停車場就被擠爆，武嶺亭被擠滿等看日出的民眾，直到下午，上山避暑的人潮仍不斷，車速慢尚順暢。

最受大小朋友喜愛，可以近距離接觸綿羊、牛隻和馬匹，還可觀看「綿羊秀」、「馬術秀」的清境農場，這次連假也是民眾旅遊熱點，場方統計，昨入園數5800人次，今天更湧入8369人次，創下今年單日最高紀錄，讓場方驚呼「今年首見」。

而今天清境農場內觀山牧場「馬術秀」、青青草原「綿羊秀」等表演座位不僅坐滿人，就連步道也被遊客塞滿，形成一整條人龍，畫面相當驚人；清境農場人員表示，今天的入園數是元旦以來至今的單日最多紀錄，足見遊客已能放心出遊。