久違李轂摩 最新書墨刻畫力作大墩文化中心登場

「蘊內映外任意悠然-李轂摩81書畫展」即日起到10月27日，在台中市大墩藝文中心登場，包括水墨、書法、彩瓷、壺刻等70件作品，取材日常生活，用筆入畫，展現獨特人生哲學。李轂摩並捐「斯土斯民斯情」作品，由台中市立美術館典藏，豐富「綠美圖」珍藏。

台中市副市長黃國榮表示，這次展覽睽違13年，李轂摩再於大墩文化中心舉辦的個展，雙十國慶開幕，堪稱十全十美的藝術饗宴。

李轂摩說，台中積極籌備台中市立美術館「台中綠美圖」將是世界級建築地標，讓台中朝國際文化之都邁進，期許提供藝術家們多元交流平台，為藝文愛好者帶來豐沛的心靈饗宴，形塑台中為充滿文藝氣息的都市生活圈。

李轂摩幼時牧牛務農，觀察細膩，後受余清潭、夏荊山啟蒙學畫，展露藝術天賦，所創書情畫意的「轂摩體」，圖像既新且久。植基於老練的筆道，山水人物、花鳥蟲魚成自然大觀。李轂摩創作融入禪宗與哲學的創作高度與詼諧，賦予水墨書畫創作嶄新的語彙。