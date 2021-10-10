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久違李轂摩 最新書墨刻畫力作大墩文化中心登場

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
李轂摩捐給台中綠美圖的作品「斯土斯民斯情」。圖／台中市文化局提供
李轂摩捐給台中綠美圖的作品「斯土斯民斯情」。圖／台中市文化局提供

「蘊內映外任意悠然-李轂摩81書畫展」即日起到10月27日，在台中市大墩藝文中心登場，包括水墨、書法、彩瓷、壺刻等70件作品，取材日常生活，用筆入畫，展現獨特人生哲學。李轂摩並捐「斯土斯民斯情」作品，由台中市立美術館典藏，豐富「綠美圖」珍藏。

台中市副市長黃國榮表示，這次展覽睽違13年，李轂摩再於大墩文化中心舉辦的個展，雙十國慶開幕，堪稱十全十美的藝術饗宴。

李轂摩說，台中積極籌備台中市立美術館「台中綠美圖」將是世界級建築地標，讓台中朝國際文化之都邁進，期許提供藝術家們多元交流平台，為藝文愛好者帶來豐沛的心靈饗宴，形塑台中為充滿文藝氣息的都市生活圈。

李轂摩幼時牧牛務農，觀察細膩，後受余清潭、夏荊山啟蒙學畫，展露藝術天賦，所創書情畫意的「轂摩體」，圖像既新且久。植基於老練的筆道，山水人物、花鳥蟲魚成自然大觀。李轂摩創作融入禪宗與哲學的創作高度與詼諧，賦予水墨書畫創作嶄新的語彙。

書畫蘊涵對家鄉及土地關懷，良言雋語都能入畫。2021年全新作品「種瓜得瓜」「日日是好日」系列，另與陶藝家蔡忠南合作的「且坐喫茶」「四君子」等壺刻，樸拙的生活情味，展現屢創新意、趣味無窮。

李轂摩與蔡忠南合作的壺刻「且坐喫茶」樸拙有味。圖／台中市文化局提供
李轂摩與蔡忠南合作的壺刻「且坐喫茶」樸拙有味。圖／台中市文化局提供
李轂摩書法作品「恭則壽」跌宕起伏，一氣呵成。圖/台中市文化局提供
李轂摩書法作品「恭則壽」跌宕起伏，一氣呵成。圖/台中市文化局提供
李轂摩最新力作「日日是好日」系列作品即日起在大墩文化中心展出。圖/台中市文化局提供
李轂摩最新力作「日日是好日」系列作品即日起在大墩文化中心展出。圖/台中市文化局提供

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