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眾神加持台中購物節 憑500元發票可到62家宮廟換錢母

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
配合台中購物節，消費者可持滿滿500元發票，向62家宮廟換「錢母」。圖/台中市民政局提供
配合台中購物節，消費者可持滿滿500元發票，向62家宮廟換「錢母」。圖/台中市民政局提供

2021台中購物節雙十起跑，展開為期60天的活動。市府民政局搭配台中購物節，號召全市62家宮廟合作，即日持消費滿500元發票，即可向合作宮廟兌換祈福錢母紅包1份，送完為止。

民政局長吳世瑋表示，錢母紅包祝福大家財源滾滾來，盼促進消費，帶動各行各業經濟發展。

台中市今起展開為期60天的「2021台中購物節」活動，天天抽5000元現金1000組、周周抽10萬元現金12組、月月抽百萬元現金2組，壓軸抽1戶千萬好宅。

民政局說明，眾神送錢母活動即日開跑，合作宮廟包括北屯區松竹寺、烏日區財團法人台中市玉闕朝仁宮、豐原區豐原慈濟宮、梧棲區浩天宮等62家宮廟。各宮廟祈福錢母紅包數量有限，送完為止。

配合台中購物節，台中62家宮廟可憑滿500元發票換「錢母」。圖/台中市民政局提供
配合台中購物節，台中62家宮廟可憑滿500元發票換「錢母」。圖/台中市民政局提供

紅包 台中市

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