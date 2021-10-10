影／武陵農場今推「採杭菊」微旅行 可帶一袋回家

武陵農場今天起推出「採杭菊、逛農場」微旅行體驗活動，季節限定版，體驗高山採花，還可帶一袋回家，熱水泡茶喝，享受高山杭菊的清香。

武陵農場副場長胡發韜表示，採杭菊是季節限定版，錯過就要再等一年，是內行人隱藏版微旅行，杭菊體驗摘採活動，參加體驗者可以將親自採收的高山杭菊帶回一小袋紀念，無論是入菜食用熱水沖泡，或沐浴時放在浴缸裡賞心悅目，高山杭菊獨特濃郁的香味都是旅遊中記憶的亮點，另增送每人品茗一杯武陵高山杭菊及專屬折扣（武陵高山杭菊系列及武陵高山金萱茶），一次擁有兩大武陵著名的特色茶品專屬折扣。

隨著疫情逐漸驅緩，武陵農場整合特有的生態、景觀、環境與資源，推出一套以農場體驗活動為特色的微旅行旅遊方案，推廣武陵農場杭菊，規劃辦理休閒農業微旅行體驗活動。

目前正是杭菊成熟的季節，親子採收樂，也讓遊客接近自然，希藉以引入外方遊客親訪武陵農場，活絡農場高山杭菊採摘體驗，增加農場收益，也吸引遊客進農場，包裝農場微旅行行程，將採高山杭菊體驗包裝進去，除增添行程豐富度，更可以解決交通接駁之問題。

專案內容4人即可成行，10月10日到10月31日止，配合杭菊花期，如花期提早結束，體驗活動將提前終止。專案內容共二梯次，早上8點到11點，下午1點30到4點30分，交通接駁從武陵賓館到果五杭菊區來回接送，因山路狹窄，不易會車，禁止自行駕車進入杭菊區。

費用每人350元，小朋友學齡前佔位250元，含體驗卷，原遊園車行程，增加採高山杭菊體驗活動約50分鐘，武陵賓館出發到觀魚台、雪山登山口、露營區森林咖啡吧休息、高山杭菊採摘體驗，安排專人解說介紹如何採摘杭菊，再回武陵茶莊和武陵賓館，行程來回約3小時。

加贈可帶回親自採摘的新鮮無毒高山杭菊，現場每人提供夾鍊袋一個，裝滿為止；每人一張採菊樂體驗券，憑券至武陵茶莊，可兌換高山杭菊茶一杯，憑採菊樂體驗券至武陵茶莊，凡購買農場金萱青茶或金萱茶包、杭菊系列產品，皆享有95折優惠，不可與其他優惠活動並用。