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快了！電動機車將能騎上合歡山 這2處擬設換電站

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
電動機車業者規劃在仁愛鄉南豐村加油站、清境農場等周邊道路建置換電站，未來騎電動機車也能上合歡山。圖／本報資料照
電動機車業者規劃在仁愛鄉南豐村加油站、清境農場等周邊道路建置換電站，未來騎電動機車也能上合歡山。圖／本報資料照

環保意識抬頭，電動機車使用者增加，南投縣埔里鎮為打造低碳綠色城鎮，3年前引進設置Gogoro換電站，至今雖有5座，但仍不足且多在市區，不利騎乘赴清境、合歡山等地，經民代協調業者，擬在仁愛鄉南豐村及清境農場增設換電站。

埔里鎮公所指出，當地過去空汙問題嚴重，汽機車是移動汙染源之一，近年串連地方環團推廣綠色載具，鼓勵鎮民及觀光產業投入響應，也協調Gogoro業者在3年間於鎮內設置5座換電站，便利使用者，也有助打造埔里成為低碳綠色城鎮。

只不過，埔里鎮目前現有的5座Gogoro換電站，多位在埔里市區，且鎮內並沒有維修點，使用者的電動機車若有問題，必須至草屯鎮的維修點，往返一趟至少70公里，相當不便，也無法及時解決維修困境，不少車主紛向民代陳情盼改善。

縣議員陳宜君說，接獲車主陳情後就邀請環保局、公所及Gogoro團隊召開協調會，業者代表允諾將與傳統機車業者合作成立特約維修點，讓車主能就近維修，同時規劃在大埔里地區增設換電站，騎電動機車上清境、合歡山旅遊也將實現。

不少電動機車使用者也想騎車上合歡山，但礙於路程遙遠，沿途又無換電站就怕上山沒電「刁車」，而不敢嘗試，業者因此規劃在台14線埔霧公路南豐村加油站，還有台14甲線清境農場2處建置換電站，預計最快明年春節前就能完成。

不少電動機車使用者也想騎車上合歡山，礙於路遙，沿途無換電站就怕沒電「刁車」。圖／南投林管處提供
不少電動機車使用者也想騎車上合歡山，礙於路遙，沿途無換電站就怕沒電「刁車」。圖／南投林管處提供
南投縣埔里鎮目前有5座Gogoro換電站，但多位在埔里市區，且鎮內並沒有維修點。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮目前有5座Gogoro換電站，但多位在埔里市區，且鎮內並沒有維修點。圖／讀者提供

電動機車 合歡山

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