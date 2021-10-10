台中義交被打傷 盧秀燕慰問並譴責暴力

台中市余姓義交昨天在交通管制執勤時，被不服交管的一名男子打傷，台中市長盧秀燕今天慰問受傷義交，她說，警方已鎖定嫌犯，依法偵辦，市府支持協勤人員，譴責暴力。

盧秀燕今天在台中市警局長蔡蒼柏等人陪同下，慰問受傷義交， 盧秀燕表示，義交協助警方執勤，大家都應敬重與配合，民眾打傷義交的不理性事件，她非常關心，今天探視慰問受傷義交，也會支持協勤人員。

台中市大甲警分局表示，昨天下午2點20分獲報，大甲區五福街、民權路口，一名義交執行交通管制與人有糾紛被打傷，警網到場時，打人的男子已離開，警方協助受傷義交到光田醫院大甲分院就診。

警方表示，余姓義交正執行台中市政府路平專案外包工程，請義交清水中隊支援交通管制勤務，余姓義交看到一名男子騎機車要闖越管制點，義交制止，因此產生糾紛，男子離去後持鐵條返回現場理論過程中，余姓義交隊員被男子用手打傷左手臂，致余員左肘及左腰疼痛疑挫傷。

警方調閱監視器發現該名男子騎乘機車車號，查出打人的是43歲黃姓男子，員警前往住處搜尋未果，全案依妨害公務、傷害案受理中，持續追查黃男到案中。