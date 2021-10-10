訪視后里動物之家 盧秀燕抱起小黃狗為牠取名「國慶」

台中市動物之家后里園區今天起到11月11日止，由挺挺動物應援團策畫展開「我在后里遇見愛」攝影展，邀請后里在地團隊及里長擔任模特兒，在攝影師高愷蓮掌鏡下，留下遇見動物、遇見愛的瞬間，台中市長盧秀燕今天到園區參觀，透過攝影作品，感受后里在地與動物之家交織出的感動與愛。

盧秀燕今天參觀攝影展表示，愛護動物要用行動支持，她說愛護、照顧動物是市府重要施政之一，動物之家后里園區歷經5年改建，並從民國108年開始創辦「蹓蹓市集」，以市集教育推廣動物為主題的文創產品，是台中市最受歡迎、最有人氣的市集之一，今年「蹓蹓市集」因疫情，改以攝影展方式呈現，並邀請攝影師高愷蓮掌鏡，延續市民對於愛護動物的熱情。

觀展過程中，盧秀燕抱起一隻小黃狗，並詢問工作人員牠的名字，在得知尚未取名的情況下，適逢今天是雙十國慶日，她為小黃狗取名為「國慶」，紀念中華民國格外有意義的一天。

動保處指出，動物之家后里園區歷經5年改建，今年4月4日世界流浪動物日重新出發，以「認養轉運」、「教育宣導」及「觀光休憩」改建三核心，結合建築美學及動物福利，打造后里全新景點，並持續引入多元活動，讓更多人看見后里的美；動保處感謝后里在地對於流浪動物及動物之家的關懷及支持，期盼動物之家后里園區與當地居民攜手為地方創生努力，讓更多民眾走入后里，將尊重生命的理念傳播出去。