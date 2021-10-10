聽新聞
test
0:00 / 0:00
慶雙十八仙山森林豐盛季 親水池重啟開放
慶祝雙十國慶，林務局東勢林區管理處今天在八仙山國家森林遊樂區舉辦「八仙山森林豐盛季」，是降級以來第一個大型活動，親水池重啟開放，現場還有森林農夫市集，讓遊客可看可買。
為讓大家感受谷關地區原住民族文化，這次活動由在地泰雅原舞工坊帶來專業的泰雅舞蹈作為開場，「森林農夫市集」展現豐盛的在地里山當季食材，每攤都人潮多；由八仙山自然教育中心與志工老師帶領的「回到林場時代」闖關遊戲及木作體驗活動也場場爆滿，讓參與的民眾滿載而歸。
林務局東勢林區管理處表示，園區內親水區於10月9日已重新開啟，親水池有全新的止滑磚及遮陽棚，提供遊客更舒適安全的環境，歡迎大家前往八仙山國家森林遊樂區體驗十文溪的清涼，享受滿滿的負離子與秋季美景，八仙山國家森林遊樂區設有小木屋住宿及餐飲服務，訂房、餐請洽台中商旅八仙山莊：04-25950266。園區旅遊資訊請洽八仙山國家森林遊樂區遊客中心：04-25951214。
東勢林管處表示，目前上山遊客多，為因應COVID-19防疫，國家森林遊樂區仍有入園遊客人數管制，入園前也需量測體溫和實聯制，出遊前需先到台灣山林悠遊網各園區頁面查詢當日累計遊客人數、遊客人數上限與應注意事項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言