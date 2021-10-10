聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中雙十升旗市府當「直播主」 按讚分享可抽獎讚破2萬
台中市政府今在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，為防疫改線上直播。市長盧秀燕表示，面對新冠肺炎疫情，今年辛苦且充滿挑戰的一年，力拚經濟振興。並宣布2021台中購物節今天開跑，歡迎玩台中，天天抽現金。
升旗典禮由光華高工儀隊操槍表演揭序幕，大明高中儀隊迎旗。奧運舉重國手謝昀庭及自由車選手馮俊凱領唱國歌，東山高中競技啦啦隊帶來活力演出。
民政局安排10個區公所地方特色吉祥物，平日宣傳地方特色經濟文化，疫情期間擔任社交距離宣導員。
台中市今年國慶升旗典禮，充滿購物節抽獎氛圍，線上觀賞直播的市民，按讚並分享，有機會抽中3C小家電、5000元禮券及現金好禮三重抽，直播當時有2萬1000多人按讚丶3300多人分享。
盧秀燕並宣布，台中購物節開跑，60天的活動，天天抽5000元現金1000組、周周抽10萬元現金12組、月月抽百萬元現金2組，壓軸抽1戶千萬好宅，鼓勵民眾拿振興券到台中消費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言