台中雙十升旗市府當「直播主」 按讚分享可抽獎讚破2萬

台中市政府今在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，為防疫改線上直播。市長盧秀燕表示，面對新冠肺炎疫情，今年辛苦且充滿挑戰的一年，力拚經濟振興。並宣布2021台中購物節今天開跑，歡迎玩台中，天天抽現金。

升旗典禮由光華高工儀隊操槍表演揭序幕，大明高中儀隊迎旗。奧運舉重國手謝昀庭及自由車選手馮俊凱領唱國歌，東山高中競技啦啦隊帶來活力演出。

民政局安排10個區公所地方特色吉祥物，平日宣傳地方特色經濟文化，疫情期間擔任社交距離宣導員。

台中市今年國慶升旗典禮，充滿購物節抽獎氛圍，線上觀賞直播的市民，按讚並分享，有機會抽中3C小家電、5000元禮券及現金好禮三重抽，直播當時有2萬1000多人按讚丶3300多人分享。