快訊

蔡英文國慶演說「中華民國」提6次、「中華民國台灣」3次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中雙十升旗市府當「直播主」 按讚分享可抽獎讚破2萬

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）率市府團隊參加雙十國慶升旗典禮。 圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）率市府團隊參加雙十國慶升旗典禮。 圖／台中市政府提供

台中市政府今在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，為防疫改線上直播。市長盧秀燕表示，面對新冠肺炎疫情，今年辛苦且充滿挑戰的一年，力拚經濟振興。並宣布2021台中購物節今天開跑，歡迎玩台中，天天抽現金。

升旗典禮由光華高工儀隊操槍表演揭序幕，大明高中儀隊迎旗。奧運舉重國手謝昀庭及自由車選手馮俊凱領唱國歌，東山高中競技啦啦隊帶來活力演出。

民政局安排10個區公所地方特色吉祥物，平日宣傳地方特色經濟文化，疫情期間擔任社交距離宣導員。

台中市今年國慶升旗典禮，充滿購物節抽獎氛圍，線上觀賞直播的市民，按讚並分享，有機會抽中3C小家電、5000元禮券及現金好禮三重抽，直播當時有2萬1000多人按讚丶3300多人分享。

盧秀燕並宣布，台中購物節開跑，60天的活動，天天抽5000元現金1000組、周周抽10萬元現金12組、月月抽百萬元現金2組，壓軸抽1戶千萬好宅，鼓勵民眾拿振興券到台中消費。

台中市政府雙十國慶升旗典禮，市邀請奧運舉重選手謝昀庭（左）自由車選手馮俊凱領唱國歌。圖／台中市政府新聞局提供
台中市政府雙十國慶升旗典禮，市邀請奧運舉重選手謝昀庭（左）自由車選手馮俊凱領唱國歌。圖／台中市政府新聞局提供
台中市政府雙十國慶升旗典禮，今年採線上直播。圖／台中市政府新聞局提供
台中市政府雙十國慶升旗典禮，今年採線上直播。圖／台中市政府新聞局提供

直播 疫情

延伸閱讀

大里國民暨兒童運動中心揭幕 盧秀燕盼讓市民酷運動

基本工資調漲恐影響物價 盧秀燕：盼中央關注各方想法

台中28萬人搶打第11輪疫苗 盧秀燕：開5天快打站打BNT

台中捷運今喜迎第200萬位旅客 盧秀燕：尋找3位幸運兒

相關新聞

中捷9日下午1點06分破200萬 幸運客1秒之差勝出

台中捷運綠線迎來第200萬名旅客，通車後累積運量昨達到201萬7024人次，國慶連假預期人數大增。

一碗蚵仔麵線20元？ 台中業者：是知道什麼碗糕

主計長朱澤民日前在立法院被質詢時表示一碗蚵仔麵線「大概20塊左右吧！」挨批不知民間疾苦。台中市霧峰知名的阿滿麵線不滿說法...

影／連假遊客夜衝 「武陵夜市」直播凌晨3點就塞車

國慶連假，許多人到風景區景點玩，武陵農場和福壽山農場昨天和今天遊客多，武陵農場昨天入園人數2241人，是疫情至今最多的一...

慶雙十八仙山森林豐盛季 親水池重啟開放

慶祝雙十國慶，林務局東勢林區管理處今天在八仙山國家森林遊樂區舉辦「八仙山森林豐盛季」，是降級以來第一個大型活動，親水池重...

全台中僅此1株白美人樹在健康公園 市府提供賞花地圖

「美人樹」花期秋季至初冬，台中市多處公園美人樹盛開中，深淺紅花掛滿樹冠很吸睛。南區健康公園擁有台中唯一的白美人樹，成為網...

台中雙十升旗市府當「直播主」 按讚分享可抽獎讚破2萬

台中市政府今在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，為防疫改線上直播。市長盧秀燕表示，面對新冠肺炎疫情，今年辛苦且充滿挑戰的一年，力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。