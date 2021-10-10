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影／馬拉灣水樂園3000人次入園 近2個月單日最高
今天是國慶連假第二天，麗寶樂園渡假區今天再現人潮，遊客一早到樂園排隊，今天預計有超過8000人次入園；馬拉灣水樂園預計今天入園3000人次，是近二個月來單日最高紀錄，水樂園明天是最後一天開園，後天休園。
麗寶樂園渡假區提醒，明天是馬拉灣玩水倒數最後一天，錯過明天要等明年才能玩水樂園，今天馬拉灣水樂園人潮多，攜家帶眷的遊客也多。
今天是國慶連假第二天，中部地區高溫酷熱，一早許多遊客已排隊準備進馬拉灣玩水，預估今天將創下今年因疫情延後至8月14日開園，近2個月來單日最高3000人次以上入園紀錄，但仍只占以往不到四成；麗寶樂園渡假區今天預估入園人數會突破8000人次。
麗寶樂園渡假區提醒遊客，因明天10月11日是馬拉灣今年度最後一天開園，10月12日起將進行季節性休園，現正推行15歲以下免費(需一名大人陪同)與台中市民399元促銷優惠，也只剩明天最後一天。
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