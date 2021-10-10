台中高美濕地生態體驗 4梯次限量開放報名

為推廣生物多樣性環境教育，讓更多民眾了解具豐富人文景觀和自然資源的台中市高美濕地歷史及現況，台中市政府農業局委託社團法人台灣野鳥協會舉辦「110年高美野生動物保護區生物多樣性生態體驗活動」宣導生態保育，今年度導覽活動還有10月17、23日及11月6、21日4個場次，每梯次30位，採線上報名，額滿為止。

中市農業局表示，活動聘請台灣野鳥協會的專業講師來進行深度的導覽解說，也會帶領報名者找尋生態秘境，更貼近高美濕地多樣化的生態系統。包含濕地生態(招潮蟹、彈塗魚)、鳥類(鷸鴴科-東方環頸鴴、高蹺鴴、大杓鷸及鷺科-小白鷺等)、植物景觀(雲林菀草)等，採線上報名，額滿為止。

國內疫情趨緩，因應中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁各場域防疫措施，可在做好防疫措施下進行高美濕地生態人文體驗，機關、團體、學校、公司行號等對高美濕地生態資源有興趣者踴躍報名參加，可在下列網址報名(https://www.beclass.com/rid=254642160f786b16745d)。