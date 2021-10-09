快訊

已是假面夫妻？哈利、梅根被曝人前燦笑 私下卻無話可說

台北電影獎／邱澤、許瑋甯傳緋聞後首同台 互動曝光

白金婚夫妻走過70年沒撇步 「意見不合也會各退一步」　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
永靖鄉公所表揚80多名（對）重陽楷模，使用活動看板以節省被表揚者和家屬上台拍照的時間。記者簡慧珍／攝影
永靖鄉公所表揚80多名（對）重陽楷模，使用活動看板以節省被表揚者和家屬上台拍照的時間。記者簡慧珍／攝影

今年10月14日是重陽節，彰化縣各鄉鎮市公所趕在重陽節前表揚金婚以上夫婦及長青、敬老楷模，永靖鄉公所選在新闢的永靖鄉園藝景觀產業園區舉辦重陽節敬老活動大會，由永北社區發展協會舞蹈班表演熱舞揭開序幕，縣長王惠美等來賓致詞後，鄉公所表揚全鄉22對夫妻楷模，及各村推薦獲選出的36名長青楷模與36名敬老楷模。

今年永靖鄉被表揚結婚滿60周年的鑽石婚夫婦有21對，結婚滿70年的白金婚夫妻只有1對，即是家住崙美村的胡瑞欽、胡江陣。胡氏夫婦在子女眼中從不抱怨與計較，即使意見不合，也會各退一步，互相尊重和停止爭執，子女認為這是父母胡瑞欽、胡江陣能走度70年的原因，現代年輕人應懂得知福、惜福和互相尊重，才能共度酸甜苦辣的人生。

為節省時間，鄉公所製作拍照看板，被表揚的模範夫婦和長青、敬老楷模分別上場，另為防疫，鄉公所不舉辦餐會，改用外帶豬腳米糕和蛋糕餐點讓被表揚者及家屬帶回家享用，

鄉長詹木根說，夫妻能相互扶持超過一甲子，子孝孫賢、家庭和樂，是人生一大福氣，值得慶賀，此外鄉公所基於「活到老、服務到老」的理念，舉辦長青楷模肯定長者把寶貴經驗和智慧貢獻社會，另為提倡敬老、崇老傳統與孝道倫理美德，鄉公所表彰敬老楷模，希望民眾見賢思齊，弘揚傳統文化，促進社會祥和。

重陽節 結婚

延伸閱讀

金門有66位百歲人瑞 縣長訪110歲人瑞提前度重陽節

台南偏鄉龍崎老人多 公所結合行善團送重陽節禮物

重陽節將到 金門金湖發放敬老紀念酒

金門慶重陽 鄉鎮公所發送專屬敬老酒 長者笑開懷

相關新聞

五倍券上路 南彰小吃店等了一天不見使用者上門

五倍券昨天發出，彰化很多餐飲店被問「收不收五倍券？」但到今天都沒收到民眾使用五倍券買餐，業者認為使用規定可能不找零，導致...

小7店員多發一份五倍券差點哭了 還好喜劇收場

昨天發放五倍券，彰化縣鹿港警分局洪堀派出所接獲轄區7-11管嶼門市店員報案，指稱店員發放五倍券時店不慎多發一份給領取者，...

台中大甲第二公有市場10歲了 手機pay菜享好康

大甲第二公有零售市場10歲了！台中市政府今辦理「大甲第二市場10周年、手機pay菜尚好甲」活動，台中市副市長陳子敬現場送...

新冠疫苗預約制度不利偏鄉 南投：中央足量配撥才公平

南投縣65歲以上長者今天接種第二劑AZ疫苗，縣長林明溱到南投市慈濟聯絡處接種站，關心疫苗接種疫苗情形。南投縣疫苗接種率已...

社創基地培力有成 進駐團隊ASK獲選經濟部SBIR新秀

台中社會創新實驗基地第八期進駐團隊ASK愛使可創新教育公司在台中市社會局及台中社會創新實驗基地輔導下，獲今年經濟部中小企...

海空步道暴紅衍生三大問題 彰縣府將研議成立管理單位　　

彰化縣暴紅景點芳苑紅樹林海空步道，在今年中秋節連假每天湧進約4000人次遊客，衍生停車、清潔、如廁等問題，目前都由海空步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。