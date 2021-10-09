白金婚夫妻走過70年沒撇步 「意見不合也會各退一步」　

今年10月14日是重陽節，彰化縣各鄉鎮市公所趕在重陽節前表揚金婚以上夫婦及長青、敬老楷模，永靖鄉公所選在新闢的永靖鄉園藝景觀產業園區舉辦重陽節敬老活動大會，由永北社區發展協會舞蹈班表演熱舞揭開序幕，縣長王惠美等來賓致詞後，鄉公所表揚全鄉22對夫妻楷模，及各村推薦獲選出的36名長青楷模與36名敬老楷模。

今年永靖鄉被表揚結婚滿60周年的鑽石婚夫婦有21對，結婚滿70年的白金婚夫妻只有1對，即是家住崙美村的胡瑞欽、胡江陣。胡氏夫婦在子女眼中從不抱怨與計較，即使意見不合，也會各退一步，互相尊重和停止爭執，子女認為這是父母胡瑞欽、胡江陣能走度70年的原因，現代年輕人應懂得知福、惜福和互相尊重，才能共度酸甜苦辣的人生。

為節省時間，鄉公所製作拍照看板，被表揚的模範夫婦和長青、敬老楷模分別上場，另為防疫，鄉公所不舉辦餐會，改用外帶豬腳米糕和蛋糕餐點讓被表揚者及家屬帶回家享用，

鄉長詹木根說，夫妻能相互扶持超過一甲子，子孝孫賢、家庭和樂，是人生一大福氣，值得慶賀，此外鄉公所基於「活到老、服務到老」的理念，舉辦長青楷模肯定長者把寶貴經驗和智慧貢獻社會，另為提倡敬老、崇老傳統與孝道倫理美德，鄉公所表彰敬老楷模，希望民眾見賢思齊，弘揚傳統文化，促進社會祥和。