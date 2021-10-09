五倍券上路 南彰小吃店等了一天不見使用者上門

五倍券昨天發出，彰化很多餐飲店被問「收不收五倍券？」但到今天都沒收到民眾使用五倍券買餐，業者認為使用規定可能不找零，導致消費者不用在小吃，也有餐飲業者詢問消費者，消費者準備花在量販店、超市和購買家電用品，買民生小吃仍以現金為主。

溪湖鎮「阿讚豬腳爌肉飯」陳姓業者今天表示，很多顧客詢問收不收五倍券，他都回答「收」，但顧客仍掏出現金買餐點，他認為規定不能找零是「技術問題」，可以克服，或許有些商家擔心收到五倍券超過免用統一發票的底線，他也認為可向國稅局解釋「五倍券出現報復性消費，這是一時現象。」

「問歸問，最後還是現金交易。」二林店一家知名麵店林姓老闆說，一碗麵加一碗湯，最便宜70元，可能顧客不想加購小菜湊滿百元甚至超過百元，選擇現金消費；其實小吃店等小型餐飲店和小攤商並沒高度期待五倍券帶來可觀效益，整體經濟提振才是根本之道。

員林市一家鴨肉店業者表示，很多顧客表明五倍券可以用到明年4月，不急著拆開分散使用，打算入冬前購買保暖或火鍋等家電用品，或留到春節前採買年貨，政府發行五倍券應該是照顧不太到小吃攤等攤商。