小7店員多發一份五倍券差點哭了 還好喜劇收場

昨天發放五倍券，彰化縣鹿港警分局洪堀派出所接獲轄區7-11管嶼門市店員報案，指稱店員發放五倍券時店不慎多發一份給領取者，員警趕到店內比對發放份數記錄，並調閱監視錄影畫面，查出多領一份的是彭姓女子，拿了離開沒清點，今天上午已歸還。

洪堀派出所所長林棟樑說，彭姓女子昨晚到7-11管嶼門市領取6份五倍券，店員誤發7份，彭女沒當場清點就帶走，後來7-11管嶼門市店員結算時發現少一份，擔心負擔損失而十分緊張，門市店員連忙報案，員警調閱監視錄影畫面，看見多領一份的彭女駕車離開，即以車追人，查出彭女的聯絡方式。