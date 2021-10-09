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小7店員多發一份五倍券差點哭了 還好喜劇收場
昨天發放五倍券，彰化縣鹿港警分局洪堀派出所接獲轄區7-11管嶼門市店員報案，指稱店員發放五倍券時店不慎多發一份給領取者，員警趕到店內比對發放份數記錄，並調閱監視錄影畫面，查出多領一份的是彭姓女子，拿了離開沒清點，今天上午已歸還。
洪堀派出所所長林棟樑說，彭姓女子昨晚到7-11管嶼門市領取6份五倍券，店員誤發7份，彭女沒當場清點就帶走，後來7-11管嶼門市店員結算時發現少一份，擔心負擔損失而十分緊張，門市店員連忙報案，員警調閱監視錄影畫面，看見多領一份的彭女駕車離開，即以車追人，查出彭女的聯絡方式。
彭女接到警方電話，表示領到五倍券因另有事情，並未細看有多少份就帶走，要等回家清點才知道。深夜彭女返家後回電警方，表示確實多出一份，將送回7-11。今天上午8點彭女送還多領一份的五倍券，緊張的店員心頭如落大石，露出開心笑容，也感謝鹿港警分員警熱心協助。
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