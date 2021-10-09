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龍的報恩 芳苑國中今到媽祖神座前舞龍感謝贊助十年

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
芳苑國中校長黃天助（左三）贈送感謝狀給普天宮，普天宮管理會副主委洪松林（左二）收下。記者簡慧珍／攝影
芳苑國中校長黃天助（左三）贈送感謝狀給普天宮，普天宮管理會副主委洪松林（左二）收下。記者簡慧珍／攝影

彰化縣媽祖祈福文化節停辦，芳苑國中感恩的心不改變，今天按照原訂計畫，到芳苑鄉白馬峰普天宮媽祖神尊面前表演戰鼓和競技舞龍；舞龍隊隊長洪沛婷說，普天宮贊助芳苑國中發展民俗體育、全額補助全校學生學雜費，她和同學很感激，今天獻藝希望媽祖和普天宮的叔叔伯伯都喜歡。

普天宮顧問團一連10年全額補助鄉內芳苑國中、芳苑國小、後寮國小、路上國小、民權國小、建新國小的學生學雜費，估計費用逾千萬元，因芳苑國中發展特色社團成立戰鼓隊和舞龍隊，普天宮額外補助每年30萬元，10年達300萬元，芳苑國中滿懷感激，計畫今年媽祖祈福文化節到福海宮演出後，回程到普天宮表演戰鼓和舞龍向媽祖致謝。

縣政府為了防疫，宣布停辦2021彰化縣媽祖祈福文化節，芳苑國中改變計畫，直接到普天宮表演。今天上午芳苑國中校長黃天助、體育組長陳秀紹、舞龍指導老師林易聖帶戰鼓隊和舞龍隊的學生到普天宮，先向媽祖上香禮拜，司儀向媽祖報告「媽祖a囝仔回來謝恩」，然後鑼聲大作，咚咚鼓聲鏗鏘有力震撼宮廟，戰鼓隊清一色是女鼓手，身手俐落，擊鼓節拍分明而緊湊，吸引香客和遊客都聚集觀賞。

戰鼓表演結束，保持全國各級學校民俗體育競賽-競技舞龍（菁英賽）金質獎（冠軍）七連霸紀錄的芳苑國中競技舞龍隊登場，9名男隊員手握龍桿，跟著隊長舞龍珠，長達10分揮、仰、跪、跳、搖演繹疊羅漢、坐臥等各種套路，全隊合作無間，一尾龍舞得神靈活現，最後在媽祖神尊面前盤龍點頭致謝，全場觀眾報以如雷掌聲。

校長黃天助說，芳苑國中民俗體育競技能有好成績，要感謝普天宮顧問團一連10年贊助學雜費，讓學生安心就學，今年是芳中創校一甲子，也是普天宮贊助滿10年，本來應該早一點來致謝，因疫情關係直到雙十國慶前夕才如願表達謝意。

普天宮管理委員會副主任委員洪松林表示，過去幾年普天宫修葺宮廟等設施，經費較不足，因此由他號召地方善心人士加入普天宮顧問團，每兩年一屆，每年每名顧問捐款1萬元，規模最龐大時140多名顧問，目前仍有約110名顧，持續捐款照顧鄉內6所國中小學學子，因普天宮修繕工作告一段落，經費方面可望較寬裕，將考慮補助範圍擴及全鄉12所國中小學。

洪松林和普天宮管委會、顧問團都很高興芳苑國中學子感恩圖報，收下感謝狀，也送紅包給芳中學生，鼓勵他們用功求學，長大後回饋社會和國家。芳苑國中競技舞龍隊隊長洪沛婷說，因前幾個月疫情緊繃，舞龍隊沒機會公開表演，今天是今年第一次公開演出，隊員表演競技舞龍自選套路，跟比賽的規定套路不太一樣，所以大家都緊張，但也開心有機會回報普天宮和媽祖的照顧。

芳苑國中戰鼓隊在媽祖神尊面前獻藝，表達謝意。記者簡慧珍／攝影
芳苑國中戰鼓隊在媽祖神尊面前獻藝，表達謝意。記者簡慧珍／攝影
芳苑國中競技舞龍隊表演舞龍向普天宮媽祖致謝。記者簡慧珍／攝影
芳苑國中競技舞龍隊表演舞龍向普天宮媽祖致謝。記者簡慧珍／攝影
芳苑國中戰鼓隊和競技舞龍隊今天到普天宮表演，受到普天宮熱情接待。記者簡慧珍／攝影
芳苑國中戰鼓隊和競技舞龍隊今天到普天宮表演，受到普天宮熱情接待。記者簡慧珍／攝影

媽祖 體育

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