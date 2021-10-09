新冠疫苗預約制度不利偏鄉 南投：中央足量配撥才公平

南投縣65歲以上長者今天接種第二劑AZ疫苗，縣長林明溱到南投市慈濟聯絡處接種站，關心疫苗接種疫苗情形。南投縣疫苗接種率已突破5成，但1922預約平台登記才配撥相對疫苗量，對偏鄉民眾不公平，縣府呼籲符合資格鄉親都到1922平台預約登記，也希望中央能配撥足量疫苗，提升南投疫苗覆蓋率。

林明溱說，南投縣6月15日起擴大施打新冠肺炎AZ疫苗，首批接種對象為75歲以上長者及65歲以上原住民，截至10月7日全縣共完成32萬2574人接種作業，全縣覆蓋率50.55%，但離全國覆蓋率57.80%仍有差距，主因在疫苗撥配量不足。

在第一劑疫苗接種率部分，縣內50至64歲及30至49歲兩個年齡族群疫苗接種率顯著偏低，疫苗第二劑接種部分，接種莫德納疫苗的65歲以上長者，仍未能獲得第二劑疫苗接種。

他說，目前疫苗接種僅有1922平台，沒有登記就沒有疫苗，提醒民眾務必至1922疫苗預約平台登記，南投才有機會獲得足額疫苗配賦量，民眾接到簡訊預約通知，應及早完成預約，以免額滿無法預約。

衛生局長陳南松說，南投幅員遼闊，人口嚴重老化交通不便，國內疫苗短缺，配賦量無法足額供應接種需求。尤其疫苗採平台登記預約，疫苗來源得透過平台登記預約才配賦，對偏鄉民眾並不公平，希望近期113萬劑默德納疫苗完成封緘後，中央撥配南投縣足量的疫苗配賦，填補疫苗缺口，才能提升涵蓋率。