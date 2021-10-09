海空步道暴紅衍生三大問題 彰縣府將研議成立管理單位　　

彰化縣暴紅景點芳苑紅樹林海空步道，在今年中秋節連假每天湧進約4000人次遊客，衍生停車、清潔、如廁等問題，目前都由海空步道的芳鄰白馬峰普天宮承擔，普天宮建議縣政府成立管理海空步道的組織，建立長久穩定的管理機制，縣政府初步同意，將盡量促成地方參與海空步道的觀光旅遊事務。

有了上次中秋連假的「人山人海」經驗，面對今天開始的雙十國慶連假；芳苑警分局芳苑派出所所長盧冠廷表示，上午在海空步道入口處形成的臨時攤販區擺放三角錐實施人車分道，如果進入海空步道的芳漢路芳二段車流量增加，警分局將加派人力，控制西部濱海公路等各重要路口的紅綠燈秒數，以保持交通要道行車流暢。

芳苑紅樹林海空步道位在芳苑鄉白馬峰普天宮的西側，9月初啟用後一砲而紅，遊客湧入，今天上午8點已有四輛遊覽車到達，在普天宮免費停車場停車，遊客下車走向海空步道觀賞潮間帶紅樹林風景，海空步道引來攤販麕集，台61線漢寶草屯段高架道路下最涼快，通往海空步道入口的區位已被攤販占滿，攤販由西向東，一路擺攤到普天宮停車場邊緣，留下道路通往公共廁所。

普天宮管理委員會副主任委員、芳苑鄉民代表會主席洪松林說，芳苑潮間帶夕照千變萬化，景色壯麗遠勝阿里山日出，和海空步道風光結合發揮加乘作用，平日假日都遊人如織，尤其假日普天宮、隔壁西華宮的停車場全滿，產生停車、環境整潔、廁所三大問題，普天宮建議縣政府維護海空步道潮間帶和周邊環境整潔，目前這一部分已做得不錯。

洪松林又說，疫情趨緩，防疫措施逐步微解封，普天宮團體進香香客和自行前來參拜香客開始增加，不得不考慮香客停車，目前宮廟停車場暫時免費供海空步道遊客停車，未來是否收費或劃設一般遊客停車區，普天宮管委會還要討論，但建議縣政府在台61線漢寶草屯段高架橋下劃設停車區，引導遊客到高架橋下停車。

至於臨時攤販使用普天宮的水、電做生意，使用普天宮的一樓廁所，普天宮為了地方繁榮，希望有效管理攤販而非驅趕；洪松林表示，已建議縣政府規畫海空步道臨時攤販區，核發臨時攤販證，向攤販收取租金，以達到管理及繁榮地方經濟的效果，另建議縣政府增建廁所供遊客使用，由縣府管理。