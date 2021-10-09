台中28萬人搶打第11輪疫苗 盧秀燕：開5天快打站打BNT

台中市長盧秀燕今天上午出席台中市大里國民暨兒童運動中心開幕，針對民眾關心1922預約平台第11期疫苗接種時說，截至昨天中午，台中1922預約平台接種意願數逾28萬人，中央昨天下午再宣布增列登記族群，由於台中合約院所一周最多施打量為17萬劑疫苗。為提升台中市接種量能，市府將啟動快打站，提供BNT疫苗接種，預計開設5天快打站，可額外提供12萬劑的接種量能，加速接種速度。

盧秀燕說，中央宣布第11期疫苗接種對象，截至昨天中午，台中1922平台意願數AZ疫苗約13萬人、BNT疫苗約15萬人，共約28萬人。不過，台中市醫療院所注射量能一周最多17萬劑，市府決定開設5天快打站，提供BNT疫苗接種，預計可額外提供12萬劑的注射量能，符合BNT疫苗預約資格對象，可選擇到快打站。

台中市衛生局說，中央10月4日宣布第11期疫苗接種對象，包括AZ第二劑為7月22日前已接種第一劑的18至55歲民眾，以及7月30日前已接種第一劑的56歲民眾；BNT第一劑對象為47歲以上民眾、12至22歲及18歲以上第9類等。

衛生局說，中央昨天下午再宣布，第11期BNT第一劑增列45歲以上民眾，以及AZ疫苗第二劑調整為7月22日前已接種第一劑的18歲以上民眾及7月30日前已接種第一劑的54歲以上民眾，確定意願數待中央提供。

根據衛生局統計，至今天上午8時，台中市完成第一劑接種計165萬3364人，全體市民涵蓋率58.71%，預計在10月底前達70%涵蓋率目標，尚需完成約32萬人第一劑接種，市府及衛生醫療團隊將全力以赴，守護市民健康。