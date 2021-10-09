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台中捷運今喜迎第200萬位旅客 盧秀燕：尋找3位幸運兒

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中捷運綠線通車後累積運量今天將突破200萬人次。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線通車後累積運量今天將突破200萬人次。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線通車後累積運量今天將突破200萬人次，台中捷運為感謝旅客的支持，將致贈第200萬名旅客及前後各1名旅客大禮。台中市長盧秀燕今天上午出席台中市大里國民暨兒童運動中心開幕時說，今天好消息連連，今年4月剛通車的台中捷運，預測今日下午或最晚明天搭乘人次將突破200萬人次，「第200萬人次旅客，市府正在找尋你！」

台中捷運綠線今年4月25日正式通車，通車後不到1個月即遇到疫情三級警戒，運量直線下滑，6月平均日運量僅3392人次，隨著疫情趨緩，民眾逐漸恢復正常生活，加上中捷公司持續全面落實防疫措施，嚴密守護旅客安全，7月起運量逐月回升，9月平均日運量達1萬6336人次，較6月增加4倍。

中捷公司表示，截至昨天，捷運綠線通車後累積運量達199萬1588人次，其中10月8日運量2萬6570人次，又創下疫情期間的新高，預計至今日累積運量將突破200萬人次，第200萬名旅客可能在下午2時至4時間出現。

中捷公司說明，為感謝旅客一路以來的支持，將致贈第200萬名旅客通車紀念酒2瓶、星野銅鑼燒禮盒2盒及中捷2021年度票卡10張；第199萬9999名旅客及第200萬01名旅客則各致贈通車紀念酒1瓶、星野銅鑼燒禮盒1盒及中捷2021年度票卡5張。

中捷公司表示，經資料比對找出3名幸運兒後，將在公司官網（ https://www.tmrt.com.tw/  ）、臉書粉絲專頁（ https://www.facebook.com/tmrt.com.tw/  ）公布其電子票證卡號、乘車時間及進出車站。

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台中捷運綠線通車後累積運量今天將突破200萬人次，市長盧秀燕今出席台中市大里國民暨兒童運動中心開幕時表示，台中捷運將突破2百萬名旅客，「第2百萬人次市府正在找尋你！」圖／台中市政府提供
台中捷運綠線通車後累積運量今天將突破200萬人次，市長盧秀燕今出席台中市大里國民暨兒童運動中心開幕時表示，台中捷運將突破2百萬名旅客，「第2百萬人次市府正在找尋你！」圖／台中市政府提供

台中捷運 疫情

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