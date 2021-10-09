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影／濃霧下雨擋不住遊興 合歡山4大停車場一早爆滿

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
國慶連假首日，合歡山湧現遊客潮，武嶺停車場一早爆滿。圖／取自公路總局即時影像
國慶連假首日，合歡山湧現遊客潮，武嶺停車場一早爆滿。圖／取自公路總局即時影像

濃霧、下雨仍擋不住遊興！國慶連假首日合歡山遊客不斷，一早7點半武嶺、昆陽等四大停車場便已爆滿。仁愛警分局派員維持秩序，避免台14甲線車流回堵，警方也提醒遊客，合歡山氣候不穩定，車輛放慢速度、不要違規超車，避免發生危險。

國慶連假南投縣日月潭、清境、溪頭都出現大批車潮，加上防疫措施放寬，民眾都想走出戶外到山區走走散心。合歡山公路從凌晨3時起上山車輛絡繹不絕，武嶺、昆陽、合歡山莊、小風口等四大停車場都已取消容量上限，但一早7點半停車場便全部爆滿。

為了維持交通秩序，仁愛警分局也從清晨便上山疏導交通，避免車輛為了進入停車場或路邊違停，導致合歡山公路交通受阻。

仁愛警分局表示，今天遊客人數沒有中秋連假多，合歡山氣候不穩定，除了濃霧外還下雨，但遊客遊興不減，因為停車場已經全滿，後到車輛都在入口排隊等進場，還有駕駛在路邊違停，為了避免影響合歡山公路車流受阻，警方在停車場疏導車流，並取締路邊違停，交通才恢復順暢。

何姓遊客說，他原本計畫今天凌晨從台中出發，到合歡山莊觀賞日出，再爬上合歡尖山慶祝國慶，可惜天公不作美，合歡山濃霧無法欣賞美景，不過能在百岳慶祝中華民國生日還是很開心，也希望疫情能早日過去，全民恢復正常生活。

仁愛警分局說，國慶連假山區氣候狀況不穩定，容易下雨和起霧，提醒遊客上山時注意天氣和路況，行駛山區公路放慢速度、不要雙黃線超車、更要避免疲勞駕駛以免發生危險。

國慶連假合歡山遊客不斷，警方沿著合歡山公路派員疏導交通。圖／仁愛警分局提供
國慶連假合歡山遊客不斷，警方沿著合歡山公路派員疏導交通。圖／仁愛警分局提供
國慶連假合歡山停車場一早爆滿，警方在公路旁放置交通錐，避免車輛違停。圖／仁愛警分局提供
國慶連假合歡山停車場一早爆滿，警方在公路旁放置交通錐，避免車輛違停。圖／仁愛警分局提供
國慶連假合歡山遊客不斷，警方沿著合歡山公路派員疏導交通。圖／仁愛警分局提供
國慶連假合歡山遊客不斷，警方沿著合歡山公路派員疏導交通。圖／仁愛警分局提供
國慶連假合歡山遊客不斷，武嶺等停車場一早爆滿。圖／仁愛警分局提供
國慶連假合歡山遊客不斷，武嶺等停車場一早爆滿。圖／仁愛警分局提供

合歡山 停車場 國慶

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