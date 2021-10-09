九九峰森林步道濃濃文青風 12日整修封閉到明年1月底

南投縣草屯鎮九九峰森林步道是熱門登山健走路線，但沿線枕木階梯、棧道及護欄等步道設施老舊損壞，南投林區管理處將自12日起整修，預計明年1月底完工，施工期間步道全線封閉，想到九九峰登山健行民眾可把握國慶連假一遊。

九九峰森林步道沿稜線採環狀線建置，制高點能遠眺草屯、台中霧峰和烏溪等地景，且沿線動植物生態豐富，受到民眾喜愛，一旁的「毓繡美術館」獲台灣建築獎首獎殊榮，更讓森林步道散發濃濃文青風。

南投林管處表示，九九峰森林步道沿線景觀生態豐富，九九峰地具有火炎山特殊地理景觀，921地震時九九峰土石崩落、土壤裸露，是地震後最明顯的地貌改變，後來植被又逐漸復原，堪稱是921地震的自然見證。

九九峰森林步道深受居民及遊客喜愛，自民國100年完工啟用迄今已逾10年，步道沿線枕木階梯、棧道及護欄等步道設施老舊損壞，為了加強遊客安全及提升遊憩品質，將辦理步道整修工程，施工期間步道暫時封閉。