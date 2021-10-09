上山口罩解禁森呼吸 大雪山不到4小時破700人次入園

中央流行疫情指揮中心5日公告，戶外三大場域可脫口罩。今天國慶連假第一天，大雪山森林遊樂區開園不到4小時，已有729人次入園，八仙山森林遊樂區也有326人次入園，東勢林管處表示，大雪山目前人數已超過一般假日的兩倍，八仙山人潮成長30%，多是親子出遊，想入山林脫口罩、深呼吸，預估10點至12點是第二波人潮。

中央流行疫情指揮中心5日公告，田間、魚塭、山林等農林漁牧工作的空曠場所，以及含森林遊樂區在內的山林、海濱地區，在保持社交距離的情況下，可不戴口罩，倘若無法維持仍要戴上。

國慶連假第一天，大雪山森林遊樂區早上6點半開園，外面已有車輛排隊入園，東勢林管處指出，上午入園不到4小時，已有729人次，一般假日人數約300人，已經翻倍，預估大雪山整日會有1600至2000人。

入票處員工觀察，不少家長驅車載全家人出遊，很多小朋友開心入園，應是期待在山林間脫口罩，自在呼吸，漫步森林。

林管處指出，通常清晨是第一波人潮，第二波人潮落在10點至12點，也是主要進園人數，目前遊客陸續入園，人數會再增加，中午過後會更精準。