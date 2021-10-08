女性長壽認證 南投119位人瑞裡女比男多近一倍

重陽節即將到來，南投縣長林明溱今天走訪多位百歲人瑞。100歲阿嬤胡黃燕得知林明溱任期將屆，直問「縣長怎麼不繼續做？」讓大家莞爾一笑，林明溱笑答，退休後就可以回家帶孫子。

南投縣百歲人瑞共119人，包括滿百歲60人，逾百歲59人，男性有40人，女性有79人；女性人瑞比男性多了近一倍之多。各鄉鎮以南投市37人最多，其次竹山鎮16人，名間鄉有12人；埔里鎮、草屯鎮各9人；國姓鄉8人; 集集鎮7人；魚池鄉6人；鹿谷鄉5人；水里鄉4人；中寮鄉、信義鄉各3人。

為表達對百歲人瑞的祝福，林明溱今天由社會及勞動處長林志忠陪同，走訪人瑞住處，並將1萬元敬老金送到家；衛福部則致贈象徵長壽與福氣的純金鎖片，滿百歲的人瑞也獲頒總統敬老狀。

百歲胡黃燕阿嬤，耳聰目明，看到林明溱穿著背心走到家門口，就像熟人一樣，馬上就聊開。林明溱幫阿嬤掛上金鎖片和禮金、禮物，並告訴阿嬤他縣長任期即將屆滿，希望南投縣老人家重陽節都很快樂。胡黃燕阿嬤聽到林明溱不再當縣長了，直問「怎麼不繼續做啊」引的大家哈哈笑。

林明溱說，縣長任期最長是二任8年，他的任期將屆滿，退休後可以回家帶孫子。胡黃燕阿嬤也開心和縣長合影留念。