30年找不到創宮爐 溪州后天宮竟有「消失的密室」

彰化溪州鄉溪州后天宮的5個創宮石香爐，在30年前宮廟發生人事紛爭時莫名失蹤，管理委員會只好另鑄金爐替代，沒想到去年10月底宮廟人員整理後面空地廢棄物，竟找到放在鐵皮石板屋裡的石香爐，經專家修復，今天舉辦安爐典禮，請縣長王惠美代表縣民奉上重新啟用5個創宮爐的每爐第一炷香。

溪州后天宮1965年建廟，是當地信仰中心，創宮時信徒合資委託民俗工藝家使用觀音石，分別製作媽祖爐、觀音爐、境土護主爐、註生娘娘爐、五穀仙主爐供奉主祀及配祀神祉，但這5個爐在1981年忽然失蹤，當時宮廟發生人事紛爭，對於石爐不翼而飛一事有很多種說法，卻無人能證實，更找不到創宮石爐。

今縣長王惠美、前立法委員鄭汝芬等人到溪州后天宮，在法師引導之下上香。王惠美表示，廟宇除了神尊，最重要的就是香爐，溪州后天宮建廟時的香爐失蹤，幸好媽祖神威顯赫，香爐重見天日，今天宮廟辦理隆重的安爐大典，相信鄉民和信徒在媽祖的庇佑下一定可以事業鴻圖大展，心想事成，事事如意。王惠美不忘宣傳彰化縣加碼使用振興券，歡迎大家多來彰化走走，把錢「花」在彰化，絕對會有意想不到的好處。

溪州后天宮和宮廟文化團隊的人員去年10月底，媽祖飛昇日之後大舉整理后天宮環境，徹底拔光廟後右後方的環保園區雜草，露出高約50公分、寬180公分「廢棄物堆置庫」原貌，居然像覆蓋鐵皮屋頂的石板屋，而且有小門，眾人打開小門，裡面有5個水泥塊，拿出仔細看，是被澆灌水泥的石香爐，副主任委員林佑順與溪州后天宮文化推廣執行長陳奕霖等人請專家鑑定，確是觀音石爐，後來輾轉找到新竹縣民俗文物修護專家修復，還原5個創宮香爐的模樣。