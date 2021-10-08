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國慶連假合歡山日月潭人車增加 警加強疏導交通

中央社 / 南投縣8日電

為因應國慶3天連假，南投縣警察局指出，合歡山武嶺、清境天空觀景步道及魚池日月潭等觀光景點預料將出現人車潮，會加派員警前往易塞車的愛蘭交流道等路段，疏導交通。

南投縣警察局今天發出新聞稿說明國慶連假交通疏導措施，縣警局指出，合歡山武嶺、清境天空觀景步道及魚池日月潭等觀光景點預料將出現人車潮，國道6號愛蘭交流道、國道3號名間及竹山交流道、日月潭台21線水社路段、九龍路口等路段可能會塞車，會加派員警疏導。

縣警局表示，國慶連假時，國道會實施匝道儀控措施造成車流回堵，員警會引導要上國道6號愛蘭交流道的車輛改從北山交流道進入國道，要進入名間交流道的車輛則改從中興交流道上高速公路，竹山交流道的車輛改從南雲交流道進入國道。

縣警局說明，合歡山、清境及九族文化村等觀光景點的停車場，如果停車場達8成滿，縣警局會透過廣播、公路總局電子資訊看板和縣府臉書通知，提醒建議民眾前往其他觀光景點遊玩。

公路總局第二區養護工程處今天也發出新聞稿指出，明天起將展開3天的國慶連假，合歡山預估將吸引許多民眾上山遊玩，而台14甲線合歡山路段在連續假期每日上午7時至下午2時為遊客最多時段，建議遊客於上午7時以前抵達停車場。

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