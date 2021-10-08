搶攻五倍券商機 台中近50旅宿業者提供優惠

中央社 / 台中8日電

振興五倍券今天上路，台中市近50家旅宿業者推出加碼優惠方案，有買一晚送一晚以及加價多一晚外，還與知名連鎖餐飲推出「一泊二食」，搭配台中購物節搶攻商機。

台中市觀光旅遊局發布新聞稿表示，台中市已有近50家旅宿業者推出加碼優惠方案，只要使用振興券消費，即可享客房升等、折扣、現金回饋券、買一晚送一晚及與知名連鎖餐飲業者共同推出「一泊二食」專案等超值優惠。

搭配振興五倍券以及台中購物節，麗寶Outlet Mall在10月9日至31日單筆消費5000元贈500元，館內多家餐飲限時推出買一送一。麗寶樂園渡假區10月份推出五倍券專區，賽車主題旅店買一送一方案，不論是同天2間或是同間3天2夜只要5000元，現買可省萬元，一泊一食還加贈賽車場優惠Coupon券。

台中大坑日光溫泉飯店打造親子主題溫泉套房，推出多種房型，有藝文氣息的音樂饗宴客房、粉紅色的夢幻仙境、繽紛海洋世界等。搭配振興五倍券提供優惠，除可享房價優惠折抵，每房加贈刮刮樂、絲絨霜、週一到週四升等豪華客房，更加贈遊樂行程等。

觀旅局指出，同時配合台中購物節天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽100萬元及壓軸抽千萬好宅，希望帶動全台民眾都能來台中住宿消費，幫助受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的旅宿業。

台中市 溫泉

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