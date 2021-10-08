影／外埔氣化電廠卡卡 禾山林霸氣補助稻稈團隊百萬元

台中市外埔綠能園區，推動稻稈氣化電廠停擺，由農民組成的稻稈團隊貸款砸百萬資金購買機具，2年來沒收入，急得跳腳。今經市議員吳敏濟協調禾山林公司，禾山林公司願擔企業社會責任，霸氣全額補助農民添購捆草機費用。現場農民臉上展露笑顏，握手感謝議員與禾山林公司的大氣度，助農民度過難關。

全台首座外埔綠能生態園區，環保局推動稻稈氣化系統，稻桿回收團隊農民代表莊木翔說，當初環保局說這是一項可投入20年的計畫，他分別號召3組農民約30多人，大家貸款購買捆草機、曳引機等機具，貸款上千萬元，沒想到107年只收2期機具就「荒廢」，2年來貸款快繳不出來，快活不下去。

台中市議員吳敏濟接獲陳情，出面協商環保局、農民與電廠營運廠商禾山林公司，經多次協商，今早在吳敏濟議員服務處取得共識。

禾山林公司副總經理許添順指出，公司看見農民困難，願意全額補助農民添購捆草機費用(需扣除政府補助)，總經費約100餘萬元，預計今年底補助，讓農民可安心過年。

吳敏濟說，禾山林公司與環保局簽約，與農民算間接關係，但禾山林願意提出全額補助農民購買捆草機費用，且機具無償供農民使用，實屬盡到企業社會責任與高道德，相當不簡單。

許添順坦言，因疫情影響國外技師團隊無法來台，加上技術性問題尚待克服，導致氣化發電無法正常運作，影響農民無法回收稻稈，公司將盡力排除困難，期待再與稻稈回收團隊合作。