台中十大伴手禮票選開跑 號召店家市民選「口袋名單」

第13屆台中市十大伴手禮票選活動已開放網路報名徵件，收件截止至10月31日，經專家評選入圍前百大店家，11月25日起開放民眾網 路票選，今年活動首度結合台中購物節，民眾可下載並登入「台中購物節 APP」， 投下神聖的一票，支持自己心目中的伴手禮口袋名單。

台中市工策會特別邀請近期與市長盧秀燕合拍「好禮標章」宣傳短片的台中 Vtuber 虛擬偶像「雨宮夢」Yume 現身致詞，在地偶像 Yume對台中優質伴手禮如數家珍，也分享拿到振興券後，一定要去逛夜市吃吃喝喝，購買最愛的珍珠奶茶。Yume表示，台中購物節 App 登錄發票，如果她幸運抽中百萬現金，離開演唱會的夢想就更進一步了。

工策會總幹事黃于珊表示，去年台中市創下近 4600 萬人次觀光人口，榮膺全台第一，不僅是擁有獨特的城市魅力，累積超過百年的糕餅文化底蘊，更被稱作「糕餅之鄉」。

黃于珊說，每個道地的台中人，心裡都有著一份私藏的伴手禮名單，今年以「口袋名單」為評選主題，搭配繫上蝴蝶結的湖心亭視覺，希望民眾能拿出內行人才懂的「隱藏版」，與外縣市民眾一同分享台中人的驕傲。

工策會進一步說，台中市十大伴手禮票選活動力求公平、公開、公正，從 參賽店家篩選、專家評審遴選，到民眾票選都有層層嚴密把關，可受高度檢驗。 今年更首度將網路投票結合台中購物節 App，希望遍布全台的 APP 用戶共襄盛 舉，到台中觀光旅遊更不忘帶上伴手禮回家。