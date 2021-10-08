紙本五倍券上路 搭台中捷運嘛也通

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
振興五倍券今天起開放使用，台中捷運公司表示，持紙本五倍券也能在捷運綠線各車站詢問處購買捷運票卡，包括電子票卡、單程票等。圖／本報資料照片
振興五倍券今天起開放使用，台中捷運公司表示，持紙本五倍券也能在捷運綠線各車站詢問處購買捷運票卡，包括電子票卡、單程票等。圖／本報資料照片

振興五倍券今天起開放使用，台中捷運公司表示，持紙本五倍券也能在捷運綠線各車站詢問處購買捷運票卡，包括電子票卡、單程票、團體票及旅遊票等，民眾結伴出遊或收藏中捷票卡都可選擇使用紙本五倍券。

台中捷運公司表示，今日起至2022年4月30日止，民眾可持紙本五倍券於車站詢問處購買電子票卡、單程票、團體票、一日票、24小時票及48小時票，面額200元、500元及1000元之紙本券均可使用；另依照經濟部發布的振興五倍券發放辦法，紙本五倍券不找零、不儲值、不兌換現金。

中捷公司指出，隨著疫情趨緩，捷運綠線運量持續回升，近期假日運量成長幅度超越平日運量，國慶連假期間運量可望再成長，民眾結伴出遊即可持紙本五倍券購買單程票、團體票，若想深入探訪台中則可購買一日票、24小時票及48小時票，享受便捷、舒適的交通服務。

振興五倍券今天起開放使用，台中捷運公司表示，持紙本五倍券也能在捷運綠線各車站詢問處購買捷運票卡，包括電子票卡、單程票等。圖／中捷提供
振興五倍券今天起開放使用，台中捷運公司表示，持紙本五倍券也能在捷運綠線各車站詢問處購買捷運票卡，包括電子票卡、單程票等。圖／中捷提供

台中捷運 疫情 國慶

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