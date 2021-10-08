國慶連假交通疏導看過來 彰化海空步道恐再湧人潮

彰化縣警察局因應國慶日連續假期出遊人潮、車潮，9日到11日將啟動交通疏導措施，由於國道1號彰化段為高速公路局匝道儀控管制重點路段，欲上國道車輛易回堵至平面道路，也提醒民眾可避開易壅塞路段，改走平面道路，而針對芳苑濕地海空步道等新興打卡景點也會進行交通管制。

因疫情緩和各項活動陸續解封，加上振興五倍券可開始使用，預計國慶連假彰化縣鹿港、芳苑濕地海空步道各景點會爆人潮。

彰化縣警局交通隊長林世明說，芳苑濕地海空步道周圍警方會加強交通疏導，民眾可由由台61線西濱快速公路下芳苑交流道，沿台17線南下，續行芳漢路2段右轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，沿途設有停車導引指示牌。

進入海空步道旁之海牛廣場前，為避免人潮與車流交織，現場將設置交通錐、連桿實施人車分道，並禁止違規停車。於交通尖峰時段，將管制台61線高架橋下道路，警方並派員指揮離開車輛由芳漢路2段161巷方向駛離。

鹿港天后宮周邊道路會因應人潮管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場，共有計停車格1827位，中正路與鹿草路口有大型免費停車場，民眾可多加利用。

台76線東西向快速道路埔鹽系統將於10月9、10日0時至24時封閉南下匝道，10、11日0時至24時封閉北上匝道。

員林市台76線快速公路與中山路口（功垂橋）、員林市台76線林厝交流道、國道1號彰化交流道、員林交流道均為易壅塞路段，民眾也可隨時注意路況改行替代道路。

替代道路建議為：

員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線員鹿路、台1線、台19線彰水路、縣150線斗苑路，選擇由北斗交流道上國道1號。

彰化地區民眾改道行駛縣138甲線線東路，選擇由和美交流道上國道3號，或行駛台19線彰水路、縣142線彰鹿路、縣144線員大排道路，改走台61線西濱快速公路。