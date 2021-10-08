國慶連假交通疏導看過來 彰化海空步道恐再湧人潮

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉新啟用的海空步道周圍景點在中秋連假曾湧售驚人的人潮，國慶連假警方也將進行相關交通管制疏導措施，以防交通打結。圖／洪堯東提供
彰化縣芳苑鄉新啟用的海空步道周圍景點在中秋連假曾湧售驚人的人潮，國慶連假警方也將進行相關交通管制疏導措施，以防交通打結。圖／洪堯東提供

彰化縣警察局因應國慶日連續假期出遊人潮、車潮，9日到11日將啟動交通疏導措施，由於國道1號彰化段為高速公路局匝道儀控管制重點路段，欲上國道車輛易回堵至平面道路，也提醒民眾可避開易壅塞路段，改走平面道路，而針對芳苑濕地海空步道等新興打卡景點也會進行交通管制。

因疫情緩和各項活動陸續解封，加上振興五倍券可開始使用，預計國慶連假彰化縣鹿港、芳苑濕地海空步道各景點會爆人潮。

彰化縣警局交通隊長林世明說，芳苑濕地海空步道周圍警方會加強交通疏導，民眾可由由台61線西濱快速公路下芳苑交流道，沿台17線南下，續行芳漢路2段右轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，沿途設有停車導引指示牌。

進入海空步道旁之海牛廣場前，為避免人潮與車流交織，現場將設置交通錐、連桿實施人車分道，並禁止違規停車。於交通尖峰時段，將管制台61線高架橋下道路，警方並派員指揮離開車輛由芳漢路2段161巷方向駛離。

鹿港天后宮周邊道路會因應人潮管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場，共有計停車格1827位，中正路與鹿草路口有大型免費停車場，民眾可多加利用。

台76線東西向快速道路埔鹽系統將於10月9、10日0時至24時封閉南下匝道，10、11日0時至24時封閉北上匝道。

員林市台76線快速公路與中山路口（功垂橋）、員林市台76線林厝交流道、國道1號彰化交流道、員林交流道均為易壅塞路段，民眾也可隨時注意路況改行替代道路。

替代道路建議為：

員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線員鹿路、台1線、台19線彰水路、縣150線斗苑路，選擇由北斗交流道上國道1號。

彰化地區民眾改道行駛縣138甲線線東路，選擇由和美交流道上國道3號，或行駛台19線彰水路、縣142線彰鹿路、縣144線員大排道路，改走台61線西濱快速公路。

鹿港地區民眾改道行駛縣144線(員大排道路)，選擇改走台61線西濱快速公路。

芳苑濕地海空步道等新興打卡景點國慶連假警方會進行交通疏道管制。圖／彰化縣警局提供
芳苑濕地海空步道等新興打卡景點國慶連假警方會進行交通疏道管制。圖／彰化縣警局提供
台76線東西向快速道路埔鹽系統將於10月10、11日0時至24時封閉北上匝道，民眾可改道行駛。圖／彰化縣警局提供
台76線東西向快速道路埔鹽系統將於10月10、11日0時至24時封閉北上匝道，民眾可改道行駛。圖／彰化縣警局提供
台76線東西向快速道路埔鹽系統將於10月9、10日0時至24時封閉南下匝道，民眾可改道行駛。圖／彰化縣警局提供
台76線東西向快速道路埔鹽系統將於10月9、10日0時至24時封閉南下匝道，民眾可改道行駛。圖／彰化縣警局提供

國道 鹿港

延伸閱讀

國慶連假南投旅遊夯 「茶伯」縣長傳授免塞車撇步

國慶連假預期合歡山遊客多 建議早上7點前抵達

台中大雅區這些路段要注意 國慶連假警緊盯

台積電9月營收拚新高 國慶連假前買盤觀望

相關新聞

鹿港廟口商圈推限量消費券 讓遊客再賺500

振興五倍券今天開始領用，彰化縣旅遊產業協會率先整合商圈、觀光工廠、休閒農場、餐飲業者等推出各項優惠，其中「鹿港廟口商圈吃...

影／外埔氣化電廠卡卡 禾山林霸氣補助稻稈團隊百萬元

台中市外埔綠能園區，推動稻稈氣化電廠停擺，由農民組成的稻稈團隊貸款砸百萬資金購買機具，2年來沒收入，急得跳腳。今經市議員...

台中十大伴手禮票選開跑 號召店家市民選「口袋名單」

第13屆台中市十大伴手禮票選活動已開放網路報名徵件，收件截止至10月31日，經專家評選入圍前百大店家，11月25日起開放...

國慶連假交通疏導看過來 彰化海空步道恐再湧人潮

彰化縣警察局因應國慶日連續假期出遊人潮、車潮，9日到11日將啟動交通疏導措施，由於國道1號彰化段為高速公路局匝道儀控管制...

國慶連假南投旅遊夯 「茶伯」縣長傳授免塞車撇步

國慶連假，南投縣風景區預計出現大批遊客，南投縣長林明溱今天當起「茶伯」，直播介紹南投風景區即時影像APP，歡迎國人到南投...

彰化竹塘鄉農會慶百年 半馬路跑紀念幣等你

新冠肺炎疫情打亂很多活動的步調，彰化縣竹塘鄉農會創會滿百年，今天舉辦農民活動中心（辦公大樓）外牆整修落成典禮，及竹塘米彩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。