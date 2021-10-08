國慶連假南投旅遊夯 「茶伯」縣長傳授免塞車撇步

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱今天當起網紅，歡迎大家國慶連假到南投旅遊，並使用南投風景區即時影像APP，掌握路況。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天當起網紅，歡迎大家國慶連假到南投旅遊，並使用南投風景區即時影像APP，掌握路況。圖／南投縣政府提供

國慶連假，南投縣風景區預計出現大批遊客，南投縣長林明溱今天當起「茶伯」，直播介紹南投風景區即時影像APP，歡迎國人到南投體驗好山好水慶祝雙十節，避開塞車路段，也提醒民眾勿疲勞駕駛和酒駕，開心遊南投平安回家。

為降低路口交通事故死傷人數，南投縣政府以「汽機車及行人路口安全」為主題，在南投縣政府臉書粉絲頁規劃一系列網路直播抽獎活動，自10月1日起每周五均邀請網紅，在縣府FB粉專直播，今天則由縣長林明溱當起網紅直播主，傳授南投旅遊免塞車撇步。

林明溱說，周末是國慶連假，歡迎大家到南投旅遊，出發前要記得規劃好路線，車輛也要做好安全檢查才不會半途拋錨掃興而歸；他特別推薦「南投風景區即時影像」APP，涵蓋南投縣風景區對外主要幹道，只要點閱上網，即可掌握各風景區即時交通狀況，提前為行車路線作好規劃。　

林明溱也和直播主網「Aiky一點GO瘋旅行」，到中興新村體驗丘山茶、ｅ92依舊愛咖啡等文創聚落特色商家，一邊品嘗手作美食飲品，分享暢遊南投美景的經驗，

南投縣政府重視交通安全，交通安全宣導連續4年獲得交通部考評全國第3組第一名。林明溱帶頭提倡交通安全，不只茶伯還當過Rocker溱哥，呼籲大家飆歌不飆車，去年擔任一日導護志工、跳廣場舞，照片還編撰在南一版國中社會教科用書中。

南投縣長林明溱今天當起網紅，介紹中興新村文創據點，歡迎大家國慶連假到南投旅遊。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天當起網紅，介紹中興新村文創據點，歡迎大家國慶連假到南投旅遊。圖／南投縣政府提供
南投縣政府透過臉書行銷南投觀光景點，歡迎大家國慶連假到南投旅遊。圖／南投縣政府提供
南投縣政府透過臉書行銷南投觀光景點，歡迎大家國慶連假到南投旅遊。圖／南投縣政府提供

南投 直播主 林明溱

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