彰化竹塘鄉農會慶百年 半馬路跑紀念幣等你

新冠肺炎疫情打亂很多活動的步調，彰化縣竹塘鄉農會創會滿百年，今天舉辦農民活動中心（辦公大樓）外牆整修落成典禮，及竹塘米彩衫、斗笠彩繪、竹塘米料理走秀；鄉農會總幹事詹光信說，農會百周年活動延續到明年5月，而且視疫情滾動式調整舉辦的內容和日期。

竹塘郷農會自創品牌「竹塘米」，今天百周年慶慶典主軸以推廣竹塘米為主，已經滿百年的彰化市農會、花壇鄉農會、和美鎮農會、二水鄉農會、埤頭鄉農會、社頭郷農會等農會總幹事和秘書出席，向晉陞百年農會之列的竹塘鄉農會道賀，前立委鄭汝芬、縣議員吳淑娟、蔡家豪、洪騰明等人到場賀喜，一片喜氣洋洋。

今天竹塘鄉農會安排走秀發表竹塘米彩衫、竹塘米斗笠彩繪、竹塘米料理的成果，總幹事詹光信打扮成鋪師「阿信師」端上竹塘米美食，從蔬果盅、 米糕到水果海鮮炒飯，樣樣色香味俱全，引人垂涎三尺，打響「魅力竹塘米鄉」名號。

縣長王惠美表示，竹塘農會100周年慶因受疫情影響而打亂計畫，分好幾個階段慶祝，今天主要慶典暨農民活動中心修繕落成先揭開慶典系列序幕，這只是個開始，因此鄉農會出版特刊讓各界了解總幹事詹光信將竹塘米行銷到全國各地，成為消費者首選，是如何辛苦耕耘才能有今天成果的歷程，她祝福竹塘鄉農會歡度第一個百歲生日，未來還有萬萬年。

詹光信說，竹塘鄉農會創立於民國10年，日治時代的大正時期，滿百看似沒什麼，但背後代表著累積相當多的經驗，過去鄉農會一直是農友和政府之間的溝通橋梁，在政府的協助下也很爭氣推出竹塘米；這次他感謝縣長王惠美和農委會輔導處長陳俊言的鼎力協助，讓老舊農民活動中心大樓呈現不同風貌。