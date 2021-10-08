鹿港廟口商圈推限量消費券 讓遊客再賺500

振興五倍券今天開始領用，彰化縣旅遊產業協會率先整合商圈、觀光工廠、休閒農場、餐飲業者等推出各項優惠，其中「鹿港廟口商圈吃透透」活動集結商圈三十多家商家推出限量168份消費卷，2500元紙張五倍卷可兌換3000元商圈消費卷，讓消費者馬上再賺500元。

為搶五倍券商機，民間業者商圈卯起來規劃各項優惠，彰化縣旅遊產業協會今天在台灣玻璃館玻璃媽祖廟前為活動暖身。

彰化縣旅遊產業協會理事長、台灣優格餅乾學院總經理吳睿麒說，此次加碼活動包括「商品買一送一」、「鹿港廟口商圈吃透透」與「遨遊彰化景點自由配」三大主軸加碼優惠，參與的商家眾多，且持續增加中，民眾可來彰化搶好康。

今天有民眾一領到五倍券就先向鹿港廟口商圈換成商圈消費券，民眾說「來鹿港玩又可把五倍券再多加值500元，覺得商圈很友善」。

吳睿麒說，除了鹿港商圈限量換的消費券整整回饋20%金額給遊客，縣內各觀光工廠、店家20多家提供特定商品買一送一大優惠，成本約500萬元，預估可以創造五倍以上的商機，也希望帶動旅遊人潮延續到明年6月，到明年應可創造3億以上商機。

「遨遊彰化景點自由配」則打破傳統旅遊方式，將彰化縣境內知名景點讓遊客自行挑選，想去哪裡就去哪裡，想吃甚麼就帶你去吃，完完全全客製化。

此次也匯集限量明星防疫商品要送給遊客，包含華新口罩國家隊生產的口罩、台塑生技大廠研發的消毒防疫用品及仁壽科技公司所生產的壓克力防疫隔板，希望藉由行銷推廣，帶動地方產業復甦。