台中市十大伴手禮票選活動 網路報名起跑

「2022第13屆台中市十大伴手禮」票選活動今天起開放網路報名徵件，市府在起跑宣傳活動中表示，伴手禮市場受疫情衝擊很大，盼能藉這波活動協助業者拉抬業績。

台中市工商發展投資策進會今天在台中市政府舉辦「2022第13屆台中市十大伴手禮」報名起跑宣傳活動，台中市經濟發展局長張峯源、工策會總幹事黃于珊、台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財等人都出席。

市府廣邀台中市伴手禮店家於10月31日前報名，經專家評選入圍前百大店家，將於11月25日起開放民眾網路票選，選出民眾心目中的十大伴手禮。

張峯源在會中致詞表示，這一屆的十大伴手禮店家也都到場擺攤展示，有食品及非食品等伴手禮，顯示台中市文創產品特色，例如大坑有名的是竹子，而豐原則是糕餅，十大伴手禮票選舉辦至今，名聲很響亮，打出台中伴手禮的知名度，希望結合中央振興五倍券再創商機。

黃于珊指出，台中市十大伴手禮已有全國知名度，但今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，5到8月期間伴手禮市場業績下降，有些甚至只剩1到2成，部分業者轉型電商，盼藉由這波活動為伴手禮市場拉抬業績。

蔡萬財會前接受採訪時指出，台中市糕餅公會共有500多名會員，今年受疫情衝擊，業績大幅下降，總平均約只剩去年同期的3成，在疫情趨緩下，又有中央振興五倍券及台中購物節活動加持，盼能度過難關。

黃于珊表示，這次票選活動以「口袋名單」為評選主題，更首度將網路投票結合台中購物節APP，希望全台民眾到台中觀光旅遊不忘帶伴手禮回家。