民間劇場重塑計畫彰化啟動 4大劇團登台演出

國立傳藝中心啟動民間劇場重塑計畫，從今天起到11日，安排鶯藝歌劇團、一心戲劇團等，在彰化溪湖鎮湖西國小旁停車場廣場連演4天，讓民眾重回戶外觀賞精彩的外台戲。

由國立傳統藝術中心主辦的「110年傳統藝術開枝散葉-民間劇場重塑計畫」，在10月重新啟動，活動由傳藝中心主辦，彰化溪湖鎮公所協辦，安排鶯藝歌劇團、金鷹閣電視木偶劇團、一心戲劇團以及明華園戲劇總團青年軍4大團帶來4齣大戲。

彰化縣文化局今天發出新聞稿指出，8日由鶯藝歌劇團打頭陣，帶來「包公審雙釘」；9日由擅長以電視木偶結合3D投影技術打造視覺體驗的金鷹閣電視木偶劇團帶來「萬年烽雲－林道乾傳奇」，運用科技創造出石龍降生等場景，戲迷千萬不能錯過。

10日則安排一心戲劇團的「刺客列傳－魚腸劍」，故事源自司馬遷史記中的刺客列傳，看不得志的壯士專諸與落魄的楚國將軍伍子胥，如何透過魚腸劍完成理想、堅守正義；11日則由明華園戲劇總團青年軍擔任大軸，推出過去頗受好評的經典劇目「雲中君」，新生代演員在台上一展身手，必定擄獲觀眾喜愛。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全台藝文演出幾停擺，民間劇場重啟計畫原規劃在嘉義、彰化、澎湖等縣市安排23場次的演出，也全數延期，今天起到11日在彰化登場的演出。

為防疫維持單一入口進出，觀眾座椅保持間距並與舞台距離3公尺，進入觀賞區域需配合量測體溫、酒精消毒、全程配戴口罩並完成實聯制，期望在最高的防疫規範下，讓外台演出團隊能夠回歸其原生態，找回外台演出風采與在地凝聚力。