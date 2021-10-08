聽新聞
test
0:00 / 0:00
閒置地雜草叢生治安死角 轉變親民公園
台中市清水區槺新公園旁一處公有土地，長期閒置，環境髒亂；台中市議長張清照向市府爭取700萬元經費進行改善，今天上午到場會勘，指示相關單位加強綠美化，整修既有空間供環保志工隊使用，預計年底發包施工，讓閒置空間成為親民公園。
今天一早，張清照在清水區長蔡慶生及地方人士陪同下會勘，蔡慶生說，這塊位於鰲新路與中央路交口附近的土地屬清水區槺榔里所有，計約1200平方公尺，基地內雜草叢生，土角厝與紅磚牆傾倒，現場遭人放置廢棄物，環境髒亂，也成為治安死角，許多里民要求整頓。
張清照表示，公有地閒置很可惜，更何況成為治安死角，有必要改善並加以利用，之前里民向他反映這件事，他已向市府爭取700萬元經費將進行改善。
張清照建議，在這塊土地上加強綠美化，種植喬木或灌木，不但美化空間也淨化空氣，至於閒置的既有空間應加以整修，提供給環保志工隊使用，不但有效利用空間也改善社區居住品質。
蔡慶生感謝議長爭取經費，公所將馬上著手進行，預計年底發包施工進行整頓，給里民一個乾淨的親民公園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言