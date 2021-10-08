閒置地雜草叢生治安死角 轉變親民公園

台中市清水區槺新公園旁一處公有土地，長期閒置，環境髒亂；台中市議長張清照向市府爭取700萬元經費進行改善，今天上午到場會勘，指示相關單位加強綠美化，整修既有空間供環保志工隊使用，預計年底發包施工，讓閒置空間成為親民公園。

今天一早，張清照在清水區長蔡慶生及地方人士陪同下會勘，蔡慶生說，這塊位於鰲新路與中央路交口附近的土地屬清水區槺榔里所有，計約1200平方公尺，基地內雜草叢生，土角厝與紅磚牆傾倒，現場遭人放置廢棄物，環境髒亂，也成為治安死角，許多里民要求整頓。

張清照表示，公有地閒置很可惜，更何況成為治安死角，有必要改善並加以利用，之前里民向他反映這件事，他已向市府爭取700萬元經費將進行改善。

張清照建議，在這塊土地上加強綠美化，種植喬木或灌木，不但美化空間也淨化空氣，至於閒置的既有空間應加以整修，提供給環保志工隊使用，不但有效利用空間也改善社區居住品質。