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閒置公有地恐成治安死角 中市議長爭取改造公園

中央社 / 台中8日電

台中市清水區槺新公園旁一處公有土地因長期閒置，環境髒亂成為治安死角，台中市議會議長張清照向市府爭取新台幣700萬元進行改善，將加強綠美化，讓閒置空間成親民公園。

清水區槺新公園旁一處公有土地長期閒置，因環境遭亂成治安死角，張清照今天上午邀集相關單位會勘，爭取700萬元經費進行改善，清水區公所預計年底發包，施工進行整頓，給里民乾淨的親民公園。

清水區長蔡慶生指出，鰲新路與中央路交口附近的土地屬清水區槺榔里所有，計約1200平方公尺，基地內雜草叢生，土角厝與紅磚牆傾倒，現場遭人放置廢棄物，環境髒亂，也成為治安死角。

張清照表示，公有地閒置很可惜，還因環境髒亂成為治安死角，有必要改善並加以利用，他建議加強綠美化，種植喬木或灌木，美化空間也淨化空氣，閒置的既有空間應加以整修，提供給環保志工隊使用，有效利用空間也改善社區居住品質。

綠美化 台中市 廢棄物

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