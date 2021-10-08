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南投縣斥10億達成班班有冷氣 縣長要求年底前完成裝設
教育部以中央統籌分配款、前瞻基礎建設匡列經費補助，南投縣為達成「班班有冷氣」政策，縣長林明溱表示，南投縣府自籌加上獲中央補助共10億元，要求廠商務必力拚年底前完成，預計明年3月會先試運轉，共將裝設7235台冷氣，趕在明年暑假期間約有4萬2000名師生受惠。
南投縣長林明溱表示，班班有冷氣的訴求，是他第一個向行政院長建言陳情的教育工程，很高興中央願意傾聽民意，雖然縣府財政拮据，但縣府非常重視教育，因而指示財會單位要全力籌措自籌款1億1043萬元，加上獲中央補助8億9352萬元，斥資10億改善縣內173校、3619間教室，共裝設7235台冷氣。
昨天到埔里國小勘查教室冷氣裝設工程進度後，林明溱說，目前全縣各校冷氣安裝的施作進度約為40%，但是埔里國小的完成率已高達90%，不但進度超前且施工品質完善，且在電力設置安全性、冷氣及管線排列整齊，均符合標準並兼顧美觀，各項細節都不馬虎，相當不錯，可以做為其他學校的學習觀摩對象。
南投縣教育處指出，去年7月縣長林明溱在縣務會議中，建議中央將國中小學教室加裝冷氣，解決教室酷熱難耐的問題，獲中央響應後，縣內各國中小學目前正在進行冷氣施設，力拚年底前完成安裝工程，埔里國小共設置有150台冷氣，是縣內裝設數量前幾名的大學校，目前都在趕工中，班級冷氣機也陸續裝設，預計明年3月會先試運轉。
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